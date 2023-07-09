РФ хоче домовитися з Китаєм про експорт сільгосппродукції з окупованих територій України

Фермер стоїть у полі. Фото: Новини ООН

Росія активно інтегрує програмний пакет на підприємствах, які займаються виробництвом, обробкою та зберіганням аграрної продукції на окупованих територіях України. Програмне забезпечення дозволить країні-агресорові експортувати продукцію до Китаю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що на зоні контролю окупаційної влади відбувається інтеграція автоматизованих систем, що належать федеральній службі ветеринарного та фітосанітарного контролю, також відомої як "Россільгоспнагляд". До програмного набору входять такі підсистеми, як "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (для ветеринарного контролю), "Веста" (фітосанітарний контроль).

Ці програмні інструменти призначені для автоматизації процесу збору та аналізу даних про сільськогосподарську продукцію, призначену для експорту за межі країн Євразійського союзу.

За санкцій, накладених на Росію, основним покупцем стає Китай. Наразі Росія активно експортує вкрадені в України зернові до Сирії та Туреччини, маскуючи їх як свої власні.

Реалізація цих програмних рішень дозволить Росії збільшити список країн, до яких надсилається експорт товарів, захоплених в Україні, додавши Китай до цього списку.

Нагадаємо, що Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську зернову угоду. Проте експорт російського зерна до "бідних" країн продовжиться.

Крім того, за словами експерта, Росія продовжує перешкоджати імпорту української агропродукції, блокуючи зерновий коридор. За словами експертів, зараз він працює лише на 20% від його початкової потужності.