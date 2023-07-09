Фермер стоит в поле. Фото: Новости ООН

Россия активно интегрирует программный пакет на предприятиях, занимающихся производством, обработкой и хранением аграрной продукции на оккупированных территориях Украины. Программное обеспечение позволит стране-агрессору экспортировать продукцию в Китай

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В сообщении говорится, что на зоне контроля оккупационных властей происходит интеграция автоматизированных систем, принадлежащих федеральной службе ветеринарного и фитосанитарного контроля, также известной как "Россельхознадзор". В программный набор входят такие подсистемы, как "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (для ветеринарного контроля), "Веста" (фитосанитарный контроль).

Эти программные инструменты предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа данных о сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта за пределы стран Евразийского союза.

При санкциях, наложенных на Россию, основным покупателем становится Китай. В данный момент Россия активно экспортирует украденные у Украины зерновые в Сирию и Турцию, маскируя их как свои собственные.

Реализация этих программных решений позволит России увеличить список стран, в которые отправляется экспорт товаров, захваченных в Украине, добавив Китай в этот список.

Напомним, что Россия заявила, что не видит причин продолжать черноморское зерновое соглашение. Однако экспорт российского зерна в "бедные" страны продолжится.

Кроме того, по словам эксперта Россия продолжает препятствовать импорту украинской агропродукции, блокируя зерновой коридор. По словам экспертов, сейчас он работает всего на 20% от его начальной мощности.