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РФ втратила ще один канал виводу грошей за кордон: на Банковій розповіли подробиці

25 липня 2023 21:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
РФ втратила ще один канал виводу грошей за кордон: на Банковій розповіли подробиці
Пункт здійснення грошових переказів у системі "Юністрим". Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему. 

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак

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"Один із останніх доступних росіянам каналів з виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмови приймати платежі з РФ через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД", — зазначив Єрмак.

Андрій Єрмак про проблеми з платіжною системою "Юністрим"
Андрій Єрмак про проблеми з платіжною системою "Юністрим"

У яких країнах виникли проблеми

Очільник Офісу президента зауважив, що перекази за кордон через "Юністрим", яка до війни забезпечувала до 40% таких операцій і була одним із лідерів ринку, призупинили щонайменше три грузинські банки. 

"TBC bank припинив працювати з "Юністрим" ще 21 липня. У понеділок з системою припинили роботу Bank of Georgia і Liberty bank — два найбільші в Грузії за розміром активи", — зазначив Єрмак. 

Виникли проблеми і в інших країнах. Зокрема, у Вірменії від роботи з "Юністрим" відмовилися 4 з 18 банків. А у Казахстані прийом та відправлення грошей через "Юністрим" припинив державний поштовий оператор "Казпошта". Також в Узбекистані від роботи з "Юністрим" відмовилися "Іпотека-банк", Капіталбанк та "Халк-банк".

Водночас, за словами Єрмака, сам "Юністрим" зупинив перекази до Грузії, Туреччини та Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки планують запровадити санкції проти Киргизстану. Країна постачає обладнання та електроніку для Росії. 

Також повідомлялося, що Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

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