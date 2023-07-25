РФ потеряла еще один канал вывода денег за границу: на Банковой рассказали подробности

Пункт осуществления денежных переводов в системе "Юнистрим". Фото: росСМИ

Государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Один из последних доступных россиянам каналов по выводу средств за границу постепенно прекращает работу. Банки иностранных стран массово объявляют об отказе принимать платежи из РФ через систему "Юнистрим", банк-оператор которой в конце прошлой недели попал под санкции США. Это касается, в частности, стран бывшего СНГ", — отметил Ермак.

Андрей Ермак о проблемах с платежной системой "Юнистрим"

В каких странах возникли проблемы

Глава Офиса президента отметил, что переводы за границу через "Юнистрим", которая до войны обеспечивала до 40% таких операций и была одним из лидеров рынка, приостановили по меньшей мере три грузинских банка.

"TBC bank прекратил работать с "Юнистром" еще 21 июля. В понедельник с системой прекратили работу Bank of Georgia и Liberty bank — два крупнейших в Грузии по размеру актива", — отметил Ермак.

Возникли проблемы и в других странах. В частности, в Армении от работы с "Юнистром" отказались 4 из 18 банков. А в Казахстане прием и отправку денег через "Юнистрим" прекратил государственный почтовый оператор "Казпочта". Также в Узбекистане от работы с "Юнистром" отказались "Ипотека-банк", Капиталбанк и "Халк-банк".

В то же время, по словам Ермака, сам "Юнистрим" остановил переводы в Грузию, Турцию и Израиль.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки планируют ввести санкции против Кыргызстана. Страна снабжает оборудование и электронику для России.

Также сообщалось, что Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения против России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.