Нацбанк підбив підсумки 2022 року — у якому стані банківська система

Регулятор вважає, що випробування вдалося пройти гідно

Національний банк України (НБУ) назвав 2022 воєнний рік "краш-тестом" банківської системи. Регулятор вважає, що його вдалося пройти гідно.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Результати фінансового фронту

Там зазначили, що у 2022 році українці тримали захист на всіх фронтах. На фінансовому — банківська система показала гарні результати.

"Майже рік ми всі разом надійно підтримуємо нашу країну на всіх фронтах. У кожного він свій. ЗСУ — захищають на передовій, знищують ворожі ракети та відвойовують нашу землю; медики, волонтери, енергетики — лікують, підтримують та дають світло кожному з нас; НБУ та банківська система — тримають фінансовий фронт. Рік війни можна вважати справжнім "краш-тестом" української банківської системи, який вона пройшла гідно", — наголошується у повідомленні.

У НБУ зауважують, що банківській системі вдалося успішно витримати виклики та загрози воєнного часу. Серед позитивних результатів:

банкам вдалося втримати довіру клієнтів, надійно зберігаючи гроші клієнтів, продовжуючи кредитування бізнесу, забезпечуючи безперебійні платежі, зокрема безготівкові;

попри бойові дії та ракетні атаки рф, збільшилась частка гривневих коштів населення у фінустановах за минулий рік на 18,8%, а бізнесу — на 11,9%;

банкам вдалося забезпечити високу операційну ефективність та прибутковість. Навіть з урахуванням значних відрахувань у резерви, банківський сектор одержав 24,7 млрд грн прибутку за підсумком минулого року;

фінустановам вдається зберігати значний запас капіталу, що дозволить використати його у разі необхідності нівелювання ризиків. Норматив достатності регулятивного капіталу банків практично удвічі вищий за мінімально необхідний (19,7% проти 10%).

на випадок тривалого блекауту через російський енерготерор банки об’єдналися у проєкт Power Banking, що дозволило б забезпечити безперервність функціонуванння банківської системи та доступ українців до фінансових послуг.

"Сьогодні Power Banking — це не лише назва проєкту, який ми спільно з банками запустили кілька місяців тому. Це — нова філософія банківського сектору: потужного, незламного та соціально відповідального... І наразі навіть у випадку тривалого блекауту понад 2300 відділень — з генераторами та резервними каналами зв’язку — готові приймати клієнтів у 380 населених пунктах по всій Україні", — повідомляє пресслужба.

Кожен банк зробив свій важливий внесок для посилення стабільності всієї банківської системи, додали у Нацбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Обсяг суттєво менший, ніж було минулого року.

Раніше у Національному банку назвали п'ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою протягом 2023-2025 років. У оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршали.