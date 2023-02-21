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Год войны стал "краш-тестом" банковской системы: итоги от НБУ

21 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Нацбанк подвел итоги 2022 года — в каком состоянии банковская система
Регулятор считает, что испытание удалось пройти достойно
lis.jpg - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) назвал 2022 военный год "краш-тестом" банковской системы. Регулятор считает, что его удалось пройти достойно.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Результаты финансового фронта

Там отметили, что в 2022 году украинцы защищали страну на всех фронтах. На финансовом — банковская система показала хорошие результаты.

"Почти год мы все вместе надежно поддерживаем нашу страну на всех фронтах. У каждого он свой. ВСУ защищают на передовой, уничтожают вражеские ракеты и отвоевывают нашу землю; медики, волонтеры, энергетики лечат, поддерживают и дают свет каждому из нас; НБУ и банковская система держат финансовый фронт. Год войны можно считать настоящим "краш-тестом" украинской банковской системы, который она прошла достойно", — отмечается в сообщении.

В НБУ отмечается, что банковской системе удалось успешно выдержать вызовы и угрозы военного времени. Среди положительных результатов:

  • банкам удалось удержать доверие клиентов, надежно сохраняя деньги клиентов, продолжая кредитование бизнеса, обеспечивая бесперебойные платежи, в том числе безналичные;
  • несмотря на боевые действия и ракетные атаки рф, увеличилась доля гривневых средств населения в финучреждениях за прошлый год на 18,8%, а бизнеса — на 11,9%;
  • банкам удалось обеспечить высокую операционную эффективность и прибыльность. Даже с учетом значительных отчислений в резервы банковский сектор получил 24,7 млрд грн прибыли по итогам прошлого года;
  • финучреждениям удается сохранять значительный запас капитала, что позволит использовать его при необходимости нивелирования рисков. Норматив достаточности регулятивного капитала банков практически вдвое выше минимально необходимого (19,7% против 10%);
  • в случае длительного блэкаута из-за российского энерготеррора банки объединились в проект Power Banking, что позволило бы обеспечить непрерывность функционирования банковской системы и доступ украинцев к финансовым услугам.

"Сегодня Power Banking это не только название проекта, который мы совместно с банками запустили несколько месяцев назад. Это новая философия банковского сектора: мощного, несгибаемого и социально ответственного... И сейчас даже в случае длительного блэкаута более 2300 отделений с генераторами и резервными каналами связи готовы принимать клиентов в 380 населенных пунктах по всей Украине", сообщает пресс-служба.

Каждый банк внес свой важный вклад в усиление стабильности всей банковской системы, добавили в Нацбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем существенно меньше, чем было в прошлом году.

Ранее в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

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