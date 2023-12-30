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Ринок нерухомості України — як змінилися ціни на новобудови у 2023 році

30 грудня 2023 17:39
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Ірина Шпак
редактор
Як змінилися ціни та пропозиції на нерухомість у 2023 році
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров
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Ірина Шпак
редактор

На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на новобудови. Станом на грудень 2023 року, працюють 75,4% відділів продажу новобудов в Україні.

Про динаміку цін та пропозицій на ринку нерухомості розповіли DIM.RIA.

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У столиці активні 74,7% відділів продажу новобудов. Найбільша кількість активних відділів продажу у Тернопільській області — 97%. Порівняно із січнем 2023 року, кількість активних відділів продажу в Запорізькій та Сумській областях зменшилася на 18%.

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Відділи продажів новобудов. Джерело: DIM.RIA

Упродовж року в Україні було введено в експлуатацію 108 нових будівель на 214 секцій, з них 13 комплексів на 32 секції у Києві та 18 у Київській області. На кінець грудня 2023 року готові новобудови складають 29% від загальної кількості. Користувачі порталу DІM.RIA виявили найбільший інтерес до новобудов у Києві (27,4%), Львові (16,4%) та Вінниці (7,5%).

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Середня вартість м2 в новобудові. Джерело: DIM.RIA

Щодо цін, у 2023 році відзначається найсуттєвіший зріст вартості новобудов у Івано-Франківській області — на 79,4%. В Кіровоградській області ціни збільшилися на 47,5%, а в столиці цей показник становить 18,5%, а в області — 12%.

Протягом 2023 року середня ціна за квадратний метр однокімнатної квартири по всій Україні зросла на 8,5%, а двокімнатної — на 9,4%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що упродовж 2023 року в Одесі ринок нерухомості не зазнав значних змін. Зокрема, вартість орендованого житла повернулася на довоєнний рівень, а будівництво нових обʼєктів лише потроху відновлюється. 

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.

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