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Рынок недвижимости Украины — как изменились цены на новостройки в 2023 году

30 декабря 2023 17:39
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Ирина Шпак
редактор
Как изменились цены и предложения на недвижимость в 2023 году
Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и предложении на новостройки. По состоянию на декабрь 2023 работают 75,4% отделов продаж новостроек в Украине.

О динамике цен и предложений на рынке недвижимости рассказали DIM.RIA.

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В столице активны 74,7% отделов продаж новостроек. Наибольшее количество активных отделов продаж в Тернопольской области — 97%. По сравнению с январем 2023 года количество активных отделов продаж в Запорожской и Сумской областях уменьшилось на 18%.

новостройки 2023
Отделы продаж новостроек. Источник: DIM.RIA

За год в Украине было введено в эксплуатацию 108 новых зданий на 214 секций, из них 13 комплексов на 32 секции в Киеве и 18 в Киевской области. К концу декабря 2023 года готовые новостройки составляют 29% от общего количества. Пользователи портала DIM.RIA проявили наибольший интерес к новостройкам в Киеве (27,4%), Львове (16,4%) и Виннице (7,5%).

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Средняя стоимость м2 в новостройке. Источник: DIM.RIA

Относительно цен в 2023 году отмечается самый существенный рост стоимости новостроек в Ивано-Франковской области — на 79,4%. В Кировоградской области цены увеличились на 47,5%, а в столице этот показатель составляет 18,5%, а в области — 12%.

В 2023 году средняя цена за квадратный метр однокомнатной квартиры по всей Украине выросла на 8,5%, а двухкомнатной — на 9,4%.

Что еще нужно знать

Напомним, что в течение 2023 года в Одессе рынок недвижимости не претерпел значительных изменений. В частности, стоимость арендованного жилья вернулась на довоенный уровень, а строительство новых объектов только постепенно возобновляется.

Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.

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