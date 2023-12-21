В Україні підвищать деякі податки з 2024 року — кого торкнеться

Підрахунки на калькуляторі. Фото: tax.gov.ua

За 2024 рік власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.

Про це повідомляє видання Progroshi.

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За правилами, податок за нерухомість стягують з громадян, які мають у власності:

квартиру площею, що перевищує 60 квадратних метрів;

приватний будинок, площа якого більша за 120 квадратних метрів;

будинок та квартиру із сукупною площею 180 квадратних метрів.

Суму податку вираховують у вигляді відсотка від мінімальної заробітної плати у звітному році, але не більше 1,5% за один "квадрат". Але податок треба сплатити за попередній рік на рівні 1,5% від мінімальної зарплатні, що дорівнює 6,7 тис. гривень. Минулого року мінімалка залишалась без змін. Проте з 1 січня становитиме 7,1 тис. грн, тобто надалі, за 2024 рік, доведеться вже платити більше.

Податок нараховують лише на ті квадратні метри, які перевищують зазначені норми. Так, якщо йдеться про будинок площею 125 кв. метрів, то податок обчислять лише на п'ять метрів.

Податківці розробили спеціальний калькулятор, який дозволить точно встановити розмір податку на конкретне житло. Цю інформацію можна знайти в особистому кабінеті на офіційному порталі податкової. Перевірити ставку у конкретному регіоні можна на сайті ДПС.

Джерело: ДПС

Сплатити податок потрібно до 1 липня наступного року.

Хто звільнений від сплати податку

Податок не нараховують громадянам, чия нерухомість розташована:

на території, де тривають або велися активні бойові дії;

на території, що досі перебуває в окупації чи була тимчасово окупована РФ;

вже непридатна для проживання через війну.

Пільги на оподаткування нерухомості

Громадяни мають право на зменшення розміру податку за нерухомість за підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу.

"Пільга надається один раз за кожний базовий податковий період (рік),однак, у випадку, коли площа об'єкта перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, пільги не застосовуються. Також, об'єкти, використовувані для здобуття доходів, не підлягають зменшенню бази оподаткування", — пише видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, спільна аналітична група митниці і податкової заявила про виявлення нової схеми ухилення від податків: одна з компаній продає помідори із різницею у 46 разів між ціною імпорту та офіційною реалізацією.

Також ми писали, що Державна податкова служба оштрафувала PornHub. Сайт не сплачував податок на Google в країні, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.