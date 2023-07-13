Зарплати в Україні — топ-10 гарячих пропозицій

Працівник-електрик. Фото: Unplush

В Україні поступово відновлюється ринок праці, зростає кількість вакансій. Проте в деяких сферах відчувається дефіцит професіоналів особливо гостро.

Про те, яких зараз фахівців бракує, йдеться на профільному порталі Work.ua.

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Сфера транспорту та логістики

Зокрема, серед таких вакансій — водій для компанії UHolding у Києві. Надається авто та ремонт. Пропонують безкоштовне проживання та 75% від каси. Заробітна плата — 20 тис. — 35 тис. грн.

Шукають водія-експедитора у корпорацію "Стас" у Львові. Щомісяця заплановані міжміські виїзди. Перепрацювання під час далеких виїздів оплачуватимуть погодинно.

Сфера фінансів

У цій сфері шукають головного бухгалтера (МСФЗ, ЗЕД) у Києві. Рекрутингова агенція Igea пропонує зарплату 70 тис. грн.

Також потребують бухгалтера з дворічним досвідом (необхідне знання програм 1С Бухгалтерія 8.3 УТП, MS Office). Зарплата — 22 тис. грн.

Сфера продажів та обслуговування

Продавцю-консультанту у Львові, у відділ електротехніки будівельного гіпермаркету "Епіцентр" пропонують зарплату у 18-25 тис. грн (плюс ставка +%).

Продавцю-касиру у Львові у мережу супермаркетів Baker Market — від 12 тис.- 15 тис. грн.

Адміністратору-обліковцю у львівський Baker Market обіцяють зарплату у 13 тис. грн (погодинна оплата).

Також шукають менеджера з роботи з ключовими клієнтами до автокомпанії "А-Грін" у Києві зі своїм авто. Зарплатня договірна.

Робітничі спеціальності

У Києві шукають колориста у малярсько-кузовний цех з досвідом роботи. Запрошують відповідальних та пунктуальних людей.

Комірнику, працівнику складу, комплектувальнику у київському інтернет-магазині AKS пропонують заплату від 9 тис. до 11 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.