Зарплаты в Украине — топ-10 горячих предложений

Работник-электрик. Фото: Unplush

В Украине постепенно восстанавливается рынок труда, увеличивается количество вакансий. Однако в некоторых областях ощущается дефицит профессионалов особенно остро.

О том, каких сейчас специалистов не хватает, идет речь на профильном портале Work.ua.

Читайте также:

Топ-10 горячих вакансий в разных отраслях

Сфера транспорта и логистики

В частности, среди таких вакансий — водитель для компании UHolding в Киеве. Предоставляется авто и ремонт. Предлагают бесплатное проживание и 75% от кассы. Заработная плата — 20 тыс. — 35 тыс. грн.

Ищут водителя-экспедитора в корпорацию "Стас" во Львове. Ежемесячно запланированы междугородные выезды. Переработка во время дальних выездов будет оплачиваться почасово.

Сфера финансов

В этой сфере ищут главного бухгалтера (МСФО, ВЭД) в Киеве. Рекрутинговое агентство Igea предлагает зарплату в 70 тыс. грн.

Также нуждаются в бухгалтере с двухлетним опытом (необходимо знание программ 1С Бухгалтерия 8.3 УТП, MS Office). Зарплата — 22 тыс. грн.

Сфера продаж и обслуживания

Продавцу-консультанту во Львове в отдел электротехники строительного гипермаркета "Эпицентр" предлагают зарплату в 18-25 тыс. грн (плюс ставка +%).

Продавцу-кассиру во Львове в сеть супермаркетов Baker Market — от 12 тыс. — 15 тыс. грн.

Администратору-учетчику во львовский Baker Market обещают зарплату в 13 тыс. грн (часовая оплата).

Также ищут менеджера по работе с ключевыми клиентами к автокомпании "А-Грин" в Киеве со своим авто. Зарплата договорная.

Рабочие специальности

В Киеве ищут колориста в малярно-кузовной цех с опытом работы. Приглашают ответственных и пунктуальных людей.

Кладовщику, работнику склада, комплектовщику в киевском интернет-магазине AKS предлагают оплату от 9 тыс. до 11 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.