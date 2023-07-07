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Ринок праці: в Україні зростає кількість вакансій для пенсіонерів

7 липня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок праці – кількість вакансій для пенсіонерів зростає
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці продовжує зростати кількість пропозицій роботи, у червні 2023 року загальне число сягнуло 93 тисяч. При цьому збільшилась кількість вакансій для пенсіонерів.

Такі дані сайту Work.ua проаналізував Opendatabot.

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Ситуація на ринку праці у червні

Як зазначається, попри зростання кількості пропозицій роботи, показники залишаються меншими, ніж було до війни. Проти  червня 2021 року нижче на 12%.

Найбільше зросло пропозицій роботи у категоріях:

  • "Освіта, наука" — на 13% (зокрема, вчителів початкових класів на 44%),
  • "Будівництво, архітектура" — на 11% (виконроби — на 23%);
  • "Логістика, склад, ЗЕД" — на 9% (оператори поштового відділення на 21%).

Водночас у червні число нових резюме зменшилось на 4% — до 351 тисяча актуальних резюме.

вакансії
Джерело: Work.ua

Примітно, що другий місяць поспіль дуже помітно збільшується кількість пропозицій роботи для людей пенсійного віку, а також для осіб з інвалідністю (на 7%) та спеціалістів без досвіду (на 5%).

Найбільші зарплати зберігаються за медіабайєрами — у середньому 55 тисяч грн, за водіями-міжнародниками — 40 тисяч грн, за лікарями-ендодонтистами — 35 тисяч грн.

Також у червні зросла кількість резюме жінок (на 3%). Жінки частіше шукають роботу за чоловіків: 130 тисяч резюме проти 96,6 тисячі.

Більше про роботу

Нагадаємо, Україні працівникам деяких сфер можуть підвищити заробітні плати за рахунок збільшення рівня окладу. З такою ініціативою виступають народні депутати.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

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