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Рынок труда: в Украине растет количество вакансий для пенсионеров

7 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок труда — количество вакансий для пенсионеров растет
Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда продолжает расти количество предложений, в июне 2023 года общее число достигло 93 тысяч. При этом увеличилось количество вакансий для пенсионеров.

Такие данные сайта Work.ua проанализировал Opendatabot.

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Ситуация на рынке труда в июне

Как отмечается, несмотря на рост количества предложений работы, показатели остаются меньше, чем было до войны. По сравнению с июнем 2021 года ниже на 12%.

Наиболее выросло предложений работы в категориях:

  • "Образование, наука" — на 13% (в частности, учителей начальных классов на 44%),
  • "Строительство, архитектура" — на 11% (прорабы - на 23%);
  • "Логистика, склад, ВЭД" — на 9% (операторы почтового отделения на 21%).

В июне число новых резюме уменьшилось на 4% — до 351 тысячи актуальных резюме.

вакансии
Источник: Work.ua

Примечательно, что второй месяц подряд заметно увеличивается количество предложений работы для людей пенсионного возраста, а также для лиц с инвалидностью (на 7%) и специалистов без опыта (на 5%).

Наибольшие зарплаты за медиабайерами — в среднем 55 тысяч грн, за водителями-международниками — 40 тысяч грн, за врачами-эндодонтистами — 35 тысяч грн.

Также в июне выросло количество резюме женщин (на 3%). Женщины чаще ищут работу за мужчин: 130 тысяч резюме против 96,6 тысячи.

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Напомним, в Украине работникам некоторых сфер могут повысить заработные платы за счет увеличения уровня оклада. С такой инициативой выступают народные депутаты.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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