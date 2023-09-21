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Ринок землі під час війни: скільки угод уклали українці та які зараз ціни

21 вересня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на землю під час війни — як змінилась ситуація на ринку
Фермер у полі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні навіть під час війни громадяни продовжують торгувати землею. Зокрема, деяке пожвавлення на земельному ринку зафіксували з лютого 2023 року.

Про це свідчать дані, які наводять аналітики порталу Opendatabot.

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Ринок землі під час війни

Як зазначається, з моменту відкриття ринку землі, за два роки, було відчужено 448 тисяч гектарів землі.

 

ціни на землю
Джерело: Оpendatabot

При цьому більшу половину від загального обсягу продали у перші вісім місяців ринку землі, до початку повномасштабної війни — 203 тисячі гектарів. У лютому 2023 року ринок активізувався, однак влітку знову зафіксували спад.

 

ринок землі
Джерело: Оpendatabot

Аналітики припускають, що це може бути пов’язано з очікуваним розширенням кола покупців — у 2024 році право купувати землю отримають юридичні особи.

Популярні угоди та ціни на землю

Так, на середину вересня 2023 року українці найбільшу кількість ділянок землі передали у спадщину — 828 тисяч гектарів. Тоді як продали за угодами купівлі-продажу 365 тисяч гектарів.

 

земля
Джерело: Оpendatabot

Середня площа договору "купівлі-продажу" становила 2,20 гектара. Середня вартість угоди —  39-45 тис. гривень. Найнижчі ціни на наділи у Херсонські області — 23 тис. гривень за гектар, а найвищі  — у Львівській — 132 тис. гривень за гектар.

 

ціни на землю
Джерело: Оpendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують повернути можливість безоплатного отримання земельної ділянки у приватну власність. У першу чергу таку можливість матимуть військовослужбовці.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

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