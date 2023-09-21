Ціни на землю під час війни — як змінилась ситуація на ринку

Ринок землі під час війни: скільки угод уклали українці та які зараз ціни
В Україні навіть під час війни громадяни продовжують торгувати землею. Зокрема, деяке пожвавлення на земельному ринку зафіксували з лютого 2023 року.
Про це свідчать дані, які наводять аналітики порталу Opendatabot.
Ринок землі під час війни
Як зазначається, з моменту відкриття ринку землі, за два роки, було відчужено 448 тисяч гектарів землі.
При цьому більшу половину від загального обсягу продали у перші вісім місяців ринку землі, до початку повномасштабної війни — 203 тисячі гектарів. У лютому 2023 року ринок активізувався, однак влітку знову зафіксували спад.
Аналітики припускають, що це може бути пов’язано з очікуваним розширенням кола покупців — у 2024 році право купувати землю отримають юридичні особи.
Популярні угоди та ціни на землю
Так, на середину вересня 2023 року українці найбільшу кількість ділянок землі передали у спадщину — 828 тисяч гектарів. Тоді як продали за угодами купівлі-продажу 365 тисяч гектарів.
Середня площа договору "купівлі-продажу" становила 2,20 гектара. Середня вартість угоди — 39-45 тис. гривень. Найнижчі ціни на наділи у Херсонські області — 23 тис. гривень за гектар, а найвищі — у Львівській — 132 тис. гривень за гектар.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні планують повернути можливість безоплатного отримання земельної ділянки у приватну власність. У першу чергу таку можливість матимуть військовослужбовці.
Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.