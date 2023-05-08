Податки в Україні — хто з українців тепер звільнений від сплати

Українські платники податків. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

Це прописано у законопроєкті №7632.

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Дія закону поширюється на земельні ділянки на територіях, де досі тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованих, а також, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Відповідно до документа, власники та орендарі земельних ділянок звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку 4-ї групи та плати за землю, адже їхні ділянки стали тимчасово непридатними для використання.

За законом, терміни звільнення від податку на землю становлять:

для юридичних осіб з 1 березня по 31 грудня 2022 року та у 2023-му до останнього числа місяця, коли буде деокупація чи закінчаться військові дії;

для фізосіб з 1 січня по 31 грудня 2022 року, у 2023 році до останнього числа місяця, в якому завершаться окупація чи активна фаза війни на земельній ділянці.

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Також ми писали, що з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.

Варто зауважити, що в Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.