Цены на землю во время войны — как изменилась ситуация на рынке

Фермер в поле. Фото: google.com

В Украине даже во время войны граждане продолжают торговать землей. В частности, некоторое оживление на земельном рынке было зафиксировано с февраля 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные, которые приводят аналитики портала Opendatabot.

Читайте также:

Рынок земли во время войны

Как отмечается, с момента открытия рынка земли, за два года, было отчуждено 448 тысяч гектаров земли.

Источник: Оpendatabot

При этом большую половину общего объема продали в первые восемь месяцев рынка земли, до начала полномасштабной войны — 203 тысячи гектаров. В феврале 2023 года рынок активизировался, однако летом снова зафиксировали спад.

Источник: Оpendatabot

Аналитики предполагают, что это может быть связано с ожидаемым расширением круга покупателей — в 2024 году право покупать землю получат юридические лица.

Популярные сделки и цены на землю

Так, к середине сентября 2023 года украинцы наибольшее количество участков земли передали по наследству — 828 тысяч гектаров. В то время как продали по сделкам купли-продажи 365 тысяч гектаров.

Источник: Оpendatabot

Средняя площадь договора купли-продажи составляла 2,20 гектара. Средняя стоимость сделки — 39-45 тыс. гривен. Самые низкие цены на наделы в Херсонской области — 23 тыс. гривен за гектар, а самые высокие — во Львовской — 132 тыс. гривен за гектар.

Источник: Оpendatabot

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют вернуть возможность безвозмездного получения земельного участка в частную собственность. В первую очередь такую возможность будут иметь военнослужащие.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.