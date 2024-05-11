Як змінився рівень бідності в Україні за два роки війни — у Мінсоцполітики пояснили деталі

Чоловік у віці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Протягом останніх двох років в Україні спостерігається зростання рівня бідності, що ставить під загрозу можливість старшого покоління самостійно дбати про себе. Це тривожне явище потребує уваги та вжиття заходів для покращення соціального захисту літніх людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України з посиланням на заступницю міністра соцполітики Уляну Токарєву.

Читайте також:

На скільки зріс рівень бідності в Україні

Під час онлайн виступу на форумі "Реформа, відновлення та розширення — розбудова суспільства для людей різного віку в Україні", який відбувся у Брюсселі, вона заявила, що за останні два роки рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%.

"Дані Світового банку свідчать, що рівень бідності в Україні зріс на 19% лише за останні два роки. Це не лише ускладнює доступ до базових послуг, але й ставить під загрозу здатність людей старшого віку про себе піклуватись", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що активно працюють над розробкою та планують запровадити Стратегію активного довголіття, щоб ефективно реагувати на потреби літніх людей.

"Мінсоцполітики повинно відповісти відразу на два виклики — допомогти тим, хто цього потребує, та сприяти збільшенню тривалості активного життя людей старшого віку", — сказала Токарєва.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила, що люди старшого віку — це не лише отримувачі ресурсів, але й активні учасники життя суспільства.

"Вони є основою стійкості, і багато хто з них є професіоналами з великим досвідом, які можуть дати важливий поштовх економічному відновленню країни", — резюмувала вона.

У чому полягає Стратегія активного довголіття

Наприкінці квітня пресслужба Мінсоцполітики повідомила, що представники відомства, міжнародні та громадські організації спільно напрацювали концепцію забезпечення якісного життя для літніх громадян України.

На основі цього бачення вони вирішили розробити Стратегію активного довголіття — документ, який буде визначати державну політику щодо підтримки людей старшого віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.

Ми також писали, що населення України може значно скоротитися у найближчі 26 років. У 2050 році на території країни, ймовірно, проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.