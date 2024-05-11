Как изменился уровень бедности в Украине за два года войны — в Минсоцполитики объяснили детали

Человек в возрасте. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последние два года в Украине наблюдается рост уровня бедности, что ставит под угрозу возможность старшего поколения самостоятельно заботиться о себе. Это тревожное явление требует внимания и принятия мер по улучшению социальной защиты пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на замминистра соцполитики Ульяну Токареву.

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На сколько вырос уровень бедности в Украине

Во время онлайн выступления на форуме "Реформа, восстановление и расширение — развитие общества для людей всех возрастов в Украине", которое состоялось в Брюсселе, она заявила, что за последние два года уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%.

"Данные Всемирного банка свидетельствуют, что уровень бедности в Украине вырос на 19% только за последние два года. Это не только затрудняет доступ к базовым услугам, но и ставит под угрозу способность людей постарше о себе заботиться", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что активно работают над разработкой и планируют ввести Стратегию активного долголетия, чтобы эффективно реагировать на нужды пожилых людей.

"Минсоцполитики должно ответить сразу на два вызова — помочь нуждающимся и способствовать увеличению продолжительности активной жизни людей старшего возраста", — сказала Токарева.

Заместитель министра социальной политики подчеркнула, что люди постарше — это не только получатели ресурсов, но и активные участники жизни общества.

"Они являются основой устойчивости, и многие из них профессионалы с большим опытом, которые могут дать важный толчок экономическому восстановлению страны", — резюмировала она.

В чем заключается Стратегия активного долголетия

В конце апреля пресс-служба Минсоцполитики сообщила, что представители ведомства, международные и общественные организации совместно наработали концепцию обеспечения качественной жизни для пожилых граждан Украины.

На основе этого видения они решили разработать Стратегию активного долголетия — документ, определяющий государственную политику по поддержке людей постарше.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине объем доходов граждан начал возобновляться во время 2023 года. Однако большинство украинцев заявляют об углублении негативной ситуации по финансовому положению.

Мы также писали, что население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны, вероятно, будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.