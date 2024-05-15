Вакансии на лето – где найти сезонную работу и сколько за нее платят

Работа на лето — сколько можно заработать на сезонной подработке в Украине
В Украине уже стартовал сезон летних подработок. Известно, какие вакансии сегодня актуальны, а также сколько денег можно заработать.
Об актуальных вакансиях для летней подработки рассказали в РБК-Украина.
Популярные сезонные вакансии-2024
Для летней сезонной подработки в Украине чаще всего ищут следующие вакансии:
- барист;
- продавцов;
- спасателей;
- вожатых;
- аниматоров;
- учителей;
- воспитателей;
- администраторов;
- медсестер;
- барменов;
- водителей;
- мерчендайзеров;
- грузчиков;
- садоводов;
- разнорабочих.
Это лишь некоторые из популярных вакансий для летней сезонной подработки в Украине. Конкретный выбор зависит от вашего опыта, навыков и предпочтений.
Актуальные вакансии для сезонной подработки
В американскую кондитерскую Milk Bar в Киеве ищут продавца мороженого. Кандидату обещают зарплату от 15 000 грн, а также гарантированную оплачиваемую стажировку.
В киевском "Гидропарке" в национальную сеть магазинов BeerMarket ищут продавца на сезонную работу. Рассматривают как кандидатов с опытом продаж, так и без. В сети готовы принять даже студентов заочной формы обучения и последних курсов.
В ресторанно-гостиничном комплексе Bartolomeo Best River Resort в Днепре ищут спасателя на летний сезон. Чтобы устроиться на такую подработку, необходимы: физическая подготовка, умение плавать, умение оказать первую медицинскую помощь, ответственность, выносливость, а также удостоверение спасателя.
В агентстве Sun One в Чернигове на сезон ищут водителя погрузчика. Зарплату обещают от 20 000 до 25 000 грн.
В парке дикой природы "Беремицкое" в Козелецком районе Черниговской области на сезон ищут администратора. Для сотрудников парка организован трансфер из Киева, Чернигова, Остра и Козельца.
В летний лагерь в Одессе ищут воспитателя-вожатого. В компании "Карандашик" за эту работу обещают 7 000 до 18 000 грн. В обязанности рабочего будут входить: организация развлекательных и обучающих мероприятий для детей, формирование команды и обеспечение безопасности детей на протяжении всего времени пребывания в лагере.
В компании IDS Ukraine в Одессе на сезон ищут мерчендайзера. В вакансии говорится, что работнику будут платить от 15 тыс. грн.
В конно-спортивном комплексе в Днепре ищут разнорабочего на сезон. Сколько обещают платить, не сказано, однако, обещают официальное оформление с первого рабочего дня, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством.
В комплексе готовы взять на работу как студента, так и пенсионера.
О чем еще следует знать
Напомним, в Украине ряды специалистов работодатели готовы платить существенно более высокие заработные платы. Рейтинг таких вакансий на кадровых порталах возглавляют IT-специалисты, военнослужащие по мобилизации и другие узкоспециализированные профессии.
Мы также писали, что бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения парамедика. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тыс. грн. Азовцы также ищут повара с опытом работы. У кандидата на должность должно быть профильное образование и санитарная книжка.
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