Вакансии на лето – где найти сезонную работу и сколько за нее платят

Продажа мороженого. Фото: УНІАН

В Украине уже стартовал сезон летних подработок. Известно, какие вакансии сегодня актуальны, а также сколько денег можно заработать.

Об актуальных вакансиях для летней подработки рассказали в РБК-Украина.

Читайте также:

Популярные сезонные вакансии-2024

Для летней сезонной подработки в Украине чаще всего ищут следующие вакансии:

барист;

продавцов;

спасателей;

вожатых;

аниматоров;

учителей;

воспитателей;

администраторов;

медсестер;

барменов;

водителей;

мерчендайзеров;

грузчиков;

садоводов;

разнорабочих.

Это лишь некоторые из популярных вакансий для летней сезонной подработки в Украине. Конкретный выбор зависит от вашего опыта, навыков и предпочтений.

Актуальные вакансии для сезонной подработки

В американскую кондитерскую Milk Bar в Киеве ищут продавца мороженого. Кандидату обещают зарплату от 15 000 грн, а также гарантированную оплачиваемую стажировку.

Вакансия продавца мороженого. Источник: скриншот

В киевском "Гидропарке" в национальную сеть магазинов BeerMarket ищут продавца на сезонную работу. Рассматривают как кандидатов с опытом продаж, так и без. В сети готовы принять даже студентов заочной формы обучения и последних курсов.

Вакансия продавца пива. Источник: скриншот

В ресторанно-гостиничном комплексе Bartolomeo Best River Resort в Днепре ищут спасателя на летний сезон. Чтобы устроиться на такую подработку, необходимы: физическая подготовка, умение плавать, умение оказать первую медицинскую помощь, ответственность, выносливость, а также удостоверение спасателя.

Вакансия спасателя. Источник: скриншот

В агентстве Sun One в Чернигове на сезон ищут водителя погрузчика. Зарплату обещают от 20 000 до 25 000 грн.

Вакансия водителя. Источник: скриншот

В парке дикой природы "Беремицкое" в Козелецком районе Черниговской области на сезон ищут администратора. Для сотрудников парка организован трансфер из Киева, Чернигова, Остра и Козельца.

Вакансия администратора. Источник: скриншот

В летний лагерь в Одессе ищут воспитателя-вожатого. В компании "Карандашик" за эту работу обещают 7 000 до 18 000 грн. В обязанности рабочего будут входить: организация развлекательных и обучающих мероприятий для детей, формирование команды и обеспечение безопасности детей на протяжении всего времени пребывания в лагере.

Вакансия воспитателя. Источник: скриншот

В компании IDS Ukraine в Одессе на сезон ищут мерчендайзера. В вакансии говорится, что работнику будут платить от 15 тыс. грн.

Вакансия мерчендайзера. Источник: скриншот

В конно-спортивном комплексе в Днепре ищут разнорабочего на сезон. Сколько обещают платить, не сказано, однако, обещают официальное оформление с первого рабочего дня, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством.

В комплексе готовы взять на работу как студента, так и пенсионера.

Вакансия разнорабочего. Источник: скриншот

О чем еще следует знать

Напомним, в Украине ряды специалистов работодатели готовы платить существенно более высокие заработные платы. Рейтинг таких вакансий на кадровых порталах возглавляют IT-специалисты, военнослужащие по мобилизации и другие узкоспециализированные профессии.

Мы также писали, что бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения парамедика. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тыс. грн. Азовцы также ищут повара с опытом работы. У кандидата на должность должно быть профильное образование и санитарная книжка.