Робота з високою зарплатою — ТОП-5 професій

Працівник на СТО. Фото: www.0462.ua

В Україні низці спеціалістів роботодавці готові платити суттєво вищі заробітні плати. Рейтинг таких вакансій на кадрових порталах очолюють IT-спеціалісти, військовослужбовці за мобілізацією, а також інші вузькоспеціалізовані професії.

Про це свідчить відкрита інформація з порталів Work.ua, Держслужби зайнятості.

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Навесні 2024 року на ринку рівень заробітних плат для IT-спеціалістів значно перевищує середній. За досвід роботи з окремими мовами програмування гарантують оплату до 100 тис. грн. Зокрема, обіцяють зарплату для:

розробників С++ — 95 тис. грн;

Golang-девелоперів — 90 тис. грн;

Angular-розробників — 80 тис. грн.

Доволі висока оплата праці для топменеджменту компаній. У середньому зарплата директора з маркетингу може становити 55 тис. грн, а спеціалістам готові платити 150-200 тис. грн, залежно від навичок та напрямку діяльності.

Під час війни суттєво підвищились зарплати у військовослужбовців за мобілізацією. За даними вакансій на порталах з пошуку роботи для спеціалістів Сил оборони у низці галузей пропонують зарплату у розрахунку виконання бойових завдань і розпоряджень від 20 тис. грн до 125 тис. грн. Популярними є багато спеціалістів, зокрема:

танкісти;

оператори БпЛА;

артилеристи;

слюсарі;

фахівці з ремонту.

ТОП-5 прибуткових цивільних професій

Згідно з інформацією на порталах з пошуку роботи, є багато вакансій для спеціалістів цивільних сфер діяльності.

Стоматологи (ортодонти)

Стоматологічні клініки публікують вакансії лікарів-ортодонтів, керамістів, імплантологів, стоматологів-терапевтів. Середня зарплата стартує від 40 тис. грн, але деяким спеціалістам пропонують і понад 100 тис. грн. Серед вимог для ортодонта досвід роботи від одного року, крім вищої медосвіти, важливим є знання сучасних методик та технологій в сфері ортодонтії.

Спеціалісти з продажу нерухомості

Середній заробіток менеджерів з продажу нерухомості становить 40 тис. грн. Дохід залежить від ставки та % від укладених угод. У деяких агенціях з нерухомості обіцяють 50-150 тис. грн. Серед обов'язків: робота з базою об’єктів, підбір об’єктів для покупців, консультування.

Спеціалісти з трейдингу

У середньому спеціалісти з трейдингу отримують 49 тис. грн. Потрібні фахівці у різних сферах: для ринку цінних паперів, фінансів, криптобірж, в агроросфері, енергетиці. Зокрема, трейдерам в енергокомпанії пропонують зарплату до 150 тис. грн.

Бізнес-аналітики

Середня зарплата бізнес-аналітика становить 40 тис. грн. На рівень доходу впливає кваліфікація спеціаліста та результативність роботи. На кадрових порталах шукають переважно бізнес-аналітиків в логістиці, газових компаніях, на виробництві роботизованого обладнання. Зарплата може сягати 70 тис. грн.

Спеціалісти з ремонту

У середньому спеціалісту з ремонту транспорту обіцяють 40-80 тис. грн. Саме стільки пропонують арматурникам в одному з автосервісів столиці. Потрібен досвід роботи від двох років. Серед обов'язків: розбір та збір транспорту середнього та вищого класу; ремонт пластика; заміна скла в авто.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2,5 тис. євро щомісяця.

Також ми писали про те, що українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.