Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплати до 150 тис. гривень — ТОП-5 прибуткових професій arrow

Зарплати до 150 тис. гривень — ТОП-5 прибуткових професій

9 травня 2024 14:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота з високою зарплатою — ТОП-5 професій
Працівник на СТО. Фото: www.0462.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні низці спеціалістів роботодавці готові платити суттєво вищі заробітні плати. Рейтинг таких вакансій на кадрових порталах очолюють IT-спеціалісти, військовослужбовці за мобілізацією, а також інші вузькоспеціалізовані професії.

Про це свідчить відкрита інформація з порталів Work.ua, Держслужби зайнятості.

Читайте також:

Високооплачувана робота в Україні

Навесні 2024 року на ринку рівень заробітних плат для IT-спеціалістів значно перевищує середній. За досвід роботи з окремими мовами програмування гарантують оплату до 100 тис. грн. Зокрема, обіцяють зарплату для:

  • розробників С++ — 95 тис. грн;
  • Golang-девелоперів — 90 тис. грн;
  • Angular-розробників — 80 тис. грн.

Доволі висока оплата праці для топменеджменту компаній. У середньому зарплата директора з маркетингу може становити 55 тис. грн, а спеціалістам готові платити 150-200 тис. грн, залежно від навичок та напрямку діяльності.

Під час війни суттєво підвищились зарплати у військовослужбовців за мобілізацією. За даними вакансій на порталах з пошуку роботи для спеціалістів Сил оборони у низці галузей пропонують зарплату у розрахунку виконання бойових завдань і розпоряджень від 20 тис. грн до 125 тис. грн. Популярними є багато спеціалістів, зокрема:

  • танкісти;
  • оператори БпЛА;
  • артилеристи;
  • слюсарі;
  • фахівці з ремонту.

ТОП-5 прибуткових цивільних професій

Згідно з інформацією на порталах з пошуку роботи, є багато вакансій для спеціалістів цивільних сфер діяльності.

Стоматологи (ортодонти)

Стоматологічні клініки публікують вакансії лікарів-ортодонтів, керамістів, імплантологів, стоматологів-терапевтів. Середня зарплата стартує від 40 тис. грн, але деяким спеціалістам пропонують і понад 100 тис. грн. Серед вимог для ортодонта досвід роботи від одного року, крім вищої медосвіти, важливим є знання сучасних методик та технологій в сфері ортодонтії.

Спеціалісти з продажу нерухомості

Середній заробіток менеджерів з продажу нерухомості становить 40 тис. грн. Дохід залежить від ставки та % від укладених угод. У деяких агенціях з нерухомості обіцяють 50-150 тис. грн. Серед обов'язків: робота з базою об’єктів, підбір об’єктів для покупців, консультування.

Спеціалісти з трейдингу

У середньому спеціалісти з трейдингу отримують 49 тис. грн. Потрібні фахівці у різних сферах: для ринку цінних паперів, фінансів, криптобірж, в агроросфері, енергетиці. Зокрема, трейдерам в енергокомпанії пропонують зарплату до 150 тис. грн.

Бізнес-аналітики

Середня зарплата бізнес-аналітика становить 40 тис. грн. На рівень доходу впливає кваліфікація спеціаліста та результативність роботи. На кадрових порталах шукають переважно бізнес-аналітиків в логістиці, газових компаніях, на виробництві роботизованого обладнання. Зарплата може сягати 70 тис. грн.

Спеціалісти з ремонту

У середньому спеціалісту з ремонту транспорту обіцяють 40-80 тис. грн. Саме стільки пропонують арматурникам в одному з автосервісів столиці. Потрібен досвід роботи від двох років. Серед обов'язків: розбір та збір транспорту середнього та вищого класу; ремонт пластика; заміна скла в авто.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2,5 тис. євро щомісяця.

Також ми писали про те, що українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.

зарплати
робота
професії
ринок праці
вакансії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка