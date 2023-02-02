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Робота під час війни: Мінреінтеграції дало поради українцям

2 лютого 2023 12:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Робота під час війни — Мінреінтеграції дало поради українцям
В оприлюдненому списку — робота для українських переселенців
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зібрало ресурси із пропозиціями роботи для українців, які на тлі війни залишилися без постійного заробітку. Зокрема, в оприлюдненому списку — проєкт, який пропонує роботу для українських переселенців.

Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

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Як зауважили у відомстві, фахівці знайшли перевірені телеграм-канали та сайти з вакансіями у різних сферах діяльності.

"Ця добірка допоможе знайти роботу як в Україні, так і за її межами для тих, хто був змушений тимчасово покинути країну", — зазначили у Міністерстві.

У списку такі перевірені ресурси:

Крезюме Вакансії

Даний телеграм-канал пропонує вакансії у креативних індустріях. Ідеально підійде для журналістів, комунікаційників, дизайнерів, SMM-ників, ілюстраторів, а також представників різних творчих професій.

Workado

Це ресурс для тих, хто перебуває у пошуку дистанційної роботи. Здебільшого там зібрані вакансії у сферах IT та digital.

JOB for Ukrainians

Цей канал для пошуку вакансій в Україні та за кордоном. Кожна вакансія супроводжується набором хештегів: локація, сфера діяльності та допомога, яку готовий надати потенційний працедавець.

Робота для переселенців

Даний проєкт допомагає українським переселенцям знайти підробіток чи працевлаштуватися на тривалий термін. Вакансії різноманітні за сферами. Часто не потребують досвіду роботи чи спеціальної освіти.

Lobby X

Це сервіс із пошуку роботи, де зібрані найрізноманітніші вакансії: від фахівців із кібербезпеки та бухгалтерів до SMM-менеджерів Збройних Сил.

Українці можуть отримати гроші на бізнес

В країні стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Отримати мікрогранти можуть як діючі підприємці, так і громадяни, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

Нагадаємо, в Україні розширили джерела фінансування грантової програми "єРобота". Відповіде рішення ухвалив Кабінет міністрів України (КМУ).

Влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

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