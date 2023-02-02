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Работа во время войны: Минреинтеграции дало советы украинцам

2 февраля 2023 12:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Работа во время войны — Минреинтеграции дало советы украинцам
В обнародованном списке — работа для украинских переселенцев
lis.jpg - Ксения Лисновская

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины собрало ресурсы с предложениями работы для украинцев, которые на фоне войны остались без постоянного заработка. В частности, в обнародованном списке — проект, который предлагает работу для украинских переселенцев.

Об этом поинформировала пресс-служба Минреинтеграции.

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Как отметили в ведомстве, специалисты нашли проверенные телеграмм-каналы и сайты с вакансиями в разных сферах деятельности.

"Эта подборка поможет найти работу как в Украине, так и за ее пределами для тех, кто вынужден временно покинуть страну", — отметили в Министерстве.

В списке такие проверенные ресурсы:

Крезюме Вакансии

Данный телеграмм канал предлагает вакансии в креативных индустриях. Идеально подойдет для журналистов, коммуникационщиков, дизайнеров, SMM-ников, иллюстраторов, а также для представителей разных творческих профессий.

Workado

Это ресурс для тех, кто находится в поиске дистанционной работы. В основном там собраны вакансии в сфере IT и digital.

JOB for Russian

Этот канал для поиска вакансий в Украине и за границей. Каждая вакансия сопровождается набором хештегов: локация, сфера деятельности и помощь, которую готов предоставить потенциальный работодатель.

Работа для переселенцев

Данный проект помогает украинским переселенцам найти подработку или трудоустроиться на длительный срок. Вакансии многообразны по сферам. Часто не нуждаются в опыте работы или специальном образовании.

Lobby X

Это сервис по поиску работы, где собраны самые разные вакансии: от специалистов по кибербезопасности и бухгалтеров до SMM-менеджеров Вооруженных Сил.

Украинцы могут получить деньги на бизнес

В стране стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "єРобота". Получить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и простые граждане, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

Для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя. После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.

Напомним, в Украине расширили источники финансирования грантовой программы "єРобота". Такое решение принял Кабинет министров Украины (КМУ).

Власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.

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