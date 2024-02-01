Робота для українців — на кого буде гострий попит у 2024 році

Працівник на заводі. Фото: Unplush

У 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Про це свідчить дослідження Gradus Research.

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Як випливає з дослідження, відсоток працевлаштованих серед опитаних громадян, які працюють повний чи частковий робочий день, становить 62% проти 24% на початку війни. Досі непрацевлаштовані — 28% респондентів, 8% хоч і мають роботу, проте не працюють.

При цьому офіційна цифра безробіття на січень 2024 року опустилась до 100 тис. осіб. У вересні було 103,3 тис. осіб. За прогнозами Міністерства економіки, рівень безробіття в країні втратить ще 19% у 2024 році.

Джерело: Gradus Research

Експерти наголошують на тому, що у 2024 році спостерігатиметься ще один тренд — через посилення мобілізації з'являться нові вакансії, тобто — колишні робочі місця призваних на службу. Головно це буде "чоловіча" робота. Роботодавці будуть змушені закривати такі вакансії. Зокрема, можуть вдатися до переформатування обов’язків, щоб, наприклад, утрьох працювати за п’ятьох. Таким чином, завдяки оптимізації не потребуватимуть нових фахівців. Або почнуть залучати тих, у кого недостатньо досвіду, не той вік чи стать.

Джерело: Gradus Research

Кого роботодавці шукатимуть у 2024 році

Зокрема, зараз спостерігається нестача в Одесі та Києві водіїв громадського транспорту через мобілізацію фахівців.

У Києві кадровий голод у комунальній сфері, адже 1 тис. працівників пішли в армію. Йдеться про колишніх працівників Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу та Київгазу.

Джерело: Gradus Research

Відчувають дефіцит зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів. У бізнес-роботодавців теж фіксують проблеми з водіями, трактористами та виробничими професіями.

У 2024 році потреба у фахівцях та робітничих кадрах дорівнюватиме 481,6 тисячі осіб. Надалі проблема посилиться:

У 2025 році — 542 тисяч осіб;

у 2026 році — 606,8 тис. осіб;

у 2027 році — 669,5 тис.

Найбільший дефіцит буде у сферах:

промисловість;

будівництво;

оптова та роздрібна торгівля;

державне управління й оборона.

Найбільше шукатимуть:

робітників з видобутку корисних копалин і на будівництві;

водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки/установок;

керівників підприємств, установ та організацій;

професіоналів в сфері фізичних, математичних та технічних наук;

технічних фахівців у сфері прикладних наук та техніки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.