Робота у 2024 році — ТОП-10 незвичних вакансій

Робота жокеєм та гончарем — Служба зайнятості назвала ТОП-10 незвичних вакансій
Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.
Про це інформує пресслужба Державного центру зайнятості.
ТОП-10 незвичних вакансій, на які запрошують українців
Як зазначають у центрі, загалом станом на кінець січня 2024 року на сайті з пошуку роботи "Єдиний портал вакансій" налічується близько 200 тисяч вакансій. Понад 40 тисяч з них є вакансіями з бази даних Держслужби зайнятості. Переважно шукають працівників на традиційні посади: продавців, офіс-менеджерів, бухгалтерів, кухарів, вчителів, лікарів, вантажників, водіїв та електриків.
Однак серед них зустрічаються й пропозиції роботи для спеціалістів незвичних, нетипових, рідкісних та дуже цікавих професій. Зокрема, запрошують на роботу таких вузькопрофільних фахівців:
- метеорологів;
- гончарів;
- купажників чаю;
- жокеїв;
- складальників годинників;
- відмітчиків термометрів.
Серед творчих професій можна зустріти такі:
- ведучих дискотек;
- репетиторів з вокалу;
- художників-бутафорів;
- реставраторів пам’яток архітектури.
"Знаходити таких фахівців на потребу роботодавців не завжди просто, але завжди цікаво. Це постійний виклик для фахівців служби. Для прикладу, одну з таких нетипових вакансій вдалося працевлаштувати фахівцям Львівської обласної служби зайнятості, а саме гідрогеолога від ТОВ "Трускавецькі мінеральні води", — зауважили у Центрі зайнятості.
Там також наголосили, що всі вакансії, з якими фахівці Служби зайнятості працюють, проходять ретельний моніторинг щодо відповідності змісту вимогам українського законодавства. Зокрема, повертають на доопрацювання роботодавцям вакансії, де є помітні ознаки дискримінації: за віком, статтю, расою та іншими ознаками і переконаннями.
Також українцям розповіли, що подати вакансію або розмістити резюме можна на порталі "Єдиний портал вакансій" самостійно через особистий кабінет. Створити його можна за покроковою інструкцією.
Що ще варто знати
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