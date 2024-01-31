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Робота жокеєм та гончарем — Служба зайнятості назвала ТОП-10 незвичних вакансій

31 січня 2024 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота у 2024 році — ТОП-10 незвичних вакансій
Гончарна майстерня. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.

Про це інформує пресслужба Державного центру зайнятості.

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ТОП-10 незвичних вакансій, на які запрошують українців

Як зазначають у центрі, загалом станом на кінець січня 2024 року на сайті з пошуку роботи "Єдиний портал вакансій" налічується близько 200 тисяч вакансій. Понад 40 тисяч з них є вакансіями з бази даних Держслужби зайнятості. Переважно шукають працівників на традиційні посади: продавців, офіс-менеджерів, бухгалтерів, кухарів, вчителів, лікарів, вантажників, водіїв та електриків.

Однак серед них зустрічаються й пропозиції роботи для спеціалістів незвичних, нетипових, рідкісних та дуже цікавих професій. Зокрема, запрошують на роботу таких вузькопрофільних фахівців:

  • метеорологів;
  • гончарів;
  • купажників чаю;
  • жокеїв;
  • складальників годинників;
  • відмітчиків термометрів.

Серед творчих професій можна зустріти такі:

  • ведучих дискотек;
  • репетиторів з вокалу;
  • художників-бутафорів;
  • реставраторів пам’яток архітектури.

"Знаходити таких фахівців на потребу роботодавців не завжди просто, але завжди цікаво. Це постійний виклик для фахівців служби. Для прикладу, одну з таких нетипових вакансій вдалося працевлаштувати фахівцям Львівської обласної служби зайнятості, а саме гідрогеолога від ТОВ "Трускавецькі мінеральні води", — зауважили у Центрі зайнятості.

Там також наголосили, що всі вакансії, з якими фахівці Служби зайнятості працюють, проходять ретельний моніторинг щодо відповідності змісту вимогам українського законодавства. Зокрема, повертають на доопрацювання роботодавцям вакансії, де є помітні ознаки дискримінації: за віком, статтю, расою та іншими ознаками і переконаннями.

Також українцям розповіли, що подати вакансію або розмістити резюме можна на порталі "Єдиний портал вакансій" самостійно через особистий кабінет. Створити його можна за покроковою інструкцією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники після вирахування податків.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

робота
Держслужба зайнятості
професії
ринок праці

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