Робота у 2024 році — ТОП-10 незвичних вакансій

Гончарна майстерня. Фото: Freepik

Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.

Про це інформує пресслужба Державного центру зайнятості.

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Як зазначають у центрі, загалом станом на кінець січня 2024 року на сайті з пошуку роботи "Єдиний портал вакансій" налічується близько 200 тисяч вакансій. Понад 40 тисяч з них є вакансіями з бази даних Держслужби зайнятості. Переважно шукають працівників на традиційні посади: продавців, офіс-менеджерів, бухгалтерів, кухарів, вчителів, лікарів, вантажників, водіїв та електриків.

Однак серед них зустрічаються й пропозиції роботи для спеціалістів незвичних, нетипових, рідкісних та дуже цікавих професій. Зокрема, запрошують на роботу таких вузькопрофільних фахівців:

метеорологів;

гончарів;

купажників чаю;

жокеїв;

складальників годинників;

відмітчиків термометрів.

Серед творчих професій можна зустріти такі:

ведучих дискотек;

репетиторів з вокалу;

художників-бутафорів;

реставраторів пам’яток архітектури.

"Знаходити таких фахівців на потребу роботодавців не завжди просто, але завжди цікаво. Це постійний виклик для фахівців служби. Для прикладу, одну з таких нетипових вакансій вдалося працевлаштувати фахівцям Львівської обласної служби зайнятості, а саме гідрогеолога від ТОВ "Трускавецькі мінеральні води", — зауважили у Центрі зайнятості.

Там також наголосили, що всі вакансії, з якими фахівці Служби зайнятості працюють, проходять ретельний моніторинг щодо відповідності змісту вимогам українського законодавства. Зокрема, повертають на доопрацювання роботодавцям вакансії, де є помітні ознаки дискримінації: за віком, статтю, расою та іншими ознаками і переконаннями.

Також українцям розповіли, що подати вакансію або розмістити резюме можна на порталі "Єдиний портал вакансій" самостійно через особистий кабінет. Створити його можна за покроковою інструкцією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники після вирахування податків.

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