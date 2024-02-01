Работа для украинцев – на кого будет острый спрос в 2024 году

Работа в 2024 году — известно, на каких специалистов будет острый спрос
В 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.
Об этом свидетельствует исследование Gradus Research.
Как изменится рынок труда во время войны
Как следует из исследования, процент трудоустроенных среди опрошенных граждан, работающих полный или частичный рабочий день, составляет 62% против 24% в начале войны. До сих пор нетрудоустроены — 28% респондентов, и 8% хотя и имеют работу, однако не работают.
При этом официальная цифра безработицы на январь 2024-го опустилась до 100 тыс. человек. В сентябре было 103,3 тыс. человек. По прогнозам Министерства экономики, уровень безработицы в стране потеряет еще 19% в 2024 году.
Эксперты отмечают, что в 2024 году будет наблюдаться еще один тренд — из-за усиления мобилизации появятся новые вакансии, то есть бывшие рабочие места призванных на службу. Главным образом это будет "мужская" работа. Работодатели будут вынуждены как-то закрывать такие вакансии. В частности, могут прибегнуть к переформатированию обязанностей, чтобы, например, втроем работать за пятерых. Таким образом, благодаря оптимизации не будут нуждаться в новых специалистах. Или начнут привлекать тех, у кого недостаточно опыта, не тот возраст или пол.
Кого работодатели будут искать в 2024 году
В частности, сейчас наблюдается нехватка в Одессе и Киеве водителей общественного транспорта из-за мобилизации специалистов.
В Киеве кадровый голод в коммунальной сфере, ведь 1 тыс. работников ушли в армию. Речь идет о бывших работниках Киевтеплоэнерго, Киевводоканала, Киевкоммунсервиса и Киевгаза.
Испытывают дефицит сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов. У работодателей бизнеса тоже фиксируют проблемы с водителями, трактористами и производственными профессиями.
В 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах будет равна 481,6 тысячи человек. В дальнейшем проблема усугубится:
- в 2025 году — 542 тысяч человек;
- в 2026 году — 606,8 тыс. человек;
- в 2027 году — 669,5 тыс.
Наибольший дефицит будет в сферах:
- промышленность;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- государственное управление и оборона.
Больше всего будут искать:
- рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве;
- водителей и рабочих по обслуживанию передвижной техники/установок;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций;
- профессионалов в области физических, математических и технических наук;
- технических специалистов в области прикладных наук и техники.
Что еще стоит знать
Напомним, Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий работа жокеем и гончаром.
Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.
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