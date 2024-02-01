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Работа в 2024 году — известно, на каких специалистов будет острый спрос

1 февраля 2024 13:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа для украинцев – на кого будет острый спрос в 2024 году
Работник на заводе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Об этом свидетельствует исследование Gradus Research.

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Как следует из исследования, процент трудоустроенных среди опрошенных граждан, работающих полный или частичный рабочий день, составляет 62% против 24% в начале войны. До сих пор нетрудоустроены — 28% респондентов, и 8% хотя и имеют работу, однако не работают.

При этом официальная цифра безработицы на январь 2024-го опустилась до 100 тыс. человек. В сентябре было 103,3 тыс. человек. По прогнозам Министерства экономики, уровень безработицы в стране потеряет еще 19% в 2024 году.

 

безработные
Источник: Gradus Research

Эксперты отмечают, что в 2024 году будет наблюдаться еще один тренд — из-за усиления мобилизации появятся новые вакансии, то есть бывшие рабочие места призванных на службу. Главным образом это будет "мужская" работа. Работодатели будут вынуждены как-то закрывать такие вакансии. В частности, могут прибегнуть к переформатированию обязанностей, чтобы, например, втроем работать за пятерых. Таким образом, благодаря оптимизации не будут нуждаться в новых специалистах. Или начнут привлекать тех, у кого недостаточно опыта, не тот возраст или пол.

 

вакансии
Источник: Gradus Research

Кого работодатели будут искать в 2024 году

В частности, сейчас наблюдается нехватка в Одессе и Киеве водителей общественного транспорта из-за мобилизации специалистов.

В Киеве кадровый голод в коммунальной сфере, ведь 1 тыс. работников ушли в армию. Речь идет о бывших работниках Киевтеплоэнерго, Киевводоканала, Киевкоммунсервиса и Киевгаза.

 

работа
Источник: Gradus Research

Испытывают дефицит сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов. У работодателей бизнеса тоже фиксируют проблемы с водителями, трактористами и производственными профессиями.

В 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах будет равна 481,6 тысячи человек. В дальнейшем проблема усугубится:

  • в 2025 году — 542 тысяч человек;
  • в 2026 году — 606,8 тыс. человек;
  • в 2027 году — 669,5 тыс.

Наибольший дефицит будет в сферах:

  • промышленность;
  • строительство;
  • оптовая и розничная торговля;
  • государственное управление и оборона.

Больше всего будут искать:

  • рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве;
  • водителей и рабочих по обслуживанию передвижной техники/установок;
  • руководителей предприятий, учреждений и организаций;
  • профессионалов в области физических, математических и технических наук;
  • технических специалистов в области прикладных наук и техники.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий работа жокеем и гончаром.

Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

зарплаты
работа
профессии
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вакансии

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