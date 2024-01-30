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Зарплати у 2024 році — реальні суми після сплати податків

30 січня 2024 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2024 році — скільки отримають працівники після сплати податків
Гроші у руках. Фото: РБК- Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники, після вирахування податків.

Про це розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець.

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Зарплати в Україні після сплати податків

Відповідно до закону "Про оплату праці" №108/95-ВР, мінімальна заробітна плата є гарантованим державою мінімальним розміром оплати за виконану місячну/годинну норму праці.

У 2023 році через війну в Україні розмір мінімальної зарплати не змінювався і дорівнював:

  • 6,7 тис. грн — у місячному розмірі;
  • 40,46 грн — погодинно.

У 2024 році влада запланувала нові суми виплат двічі:

  • у січні — 7,1 тис. грн у місячному розмірі та 42,60 грн погодинно;
  • у квітні — 8 тис. грн та 48 грн погодинно.

За словами юриста Ростислава Кравця, для того, щоб дізнатися реальний розмір мінімальної зарплати для оплати праці після вирахування податків, потрібно від актуального рівня "мінімалки" відняти розмір податку на доходи фізосіб та військовий збір.

Підрахунки такі:

  •  з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата працівника (МЗП — 18% (ПДФО) — 1,5% (ВЗ) — 5,734 тис. грн;
  • з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплатня (МЗП — 18% (ПДФО) — 1,5% (ВЗ) — 6,461 тис. грн.

Також роботодавці мусять сплачувати ЄСВ у 22%, тобто 1,562 грн за кожного співробітника.

Штрафи для роботодавців

Актуальний рівень мінімальної зарплати — обов’язковий для всіх роботодавців незалежно від системи оплати праці у компанії чи форми власності.

Виплата працівникові зарплатні, меншої за розмір МЗП, за умови виконання норми праці, вважатиметься порушенням трудового законодавства і передбачає покарання у вигляді штрафу для роботодавця у двократному розмірі мінімалки:

  • з січня 2024-го — 14,2 тис. грн;
  • з квітня 2024-го — 16 тис. грн.

Таку суму штрафу стягують за кожного окремого працівника, щодо якого було здійснене порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте 2024 року.

держбюджет
зарплати
робота
податки

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