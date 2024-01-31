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Работа жокеем и гончаром — Служба занятости назвала ТОП-10 необычных вакансий

31 января 2024 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в 2024 году — ТОП-10 необычных вакансий
Гончарная мастерская. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий — работа жокеем и гончаром.

Об этом информирует пресс-служба Государственного центра занятости.

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Как отмечают в центре, в общей сложности на конец января 2024 года на сайте по поиску работы "Единый портал вакансий" насчитывается около 200 тысяч вакансий.

Более 40 тысяч из них являются вакансиями из базы данных Госслужбы занятости. Преимущественно ищут работников на традиционные должности: продавцов, офис-менеджеров, бухгалтеров, поваров, учителей, врачей, грузчиков, водителей и электриков.

Однако среди них встречаются предложения работы для специалистов необычных, нетипичных, редких и очень интересных профессий. В частности, приглашают на работу таких узкопрофильных специалистов:

  • метеорологов;
  • гончаров;
  • купажников чая;
  • жокеев;
  • сборщиков часов;
  • отметчиков термометров.

Среди творческих профессий можно встретить:

  • ведущих дискотек;
  • репетиторов по вокалу;
  • художников-бутафоров;
  • реставраторов памятников архитектуры.

"Находить таких специалистов на потребность работодателей не всегда просто, но всегда интересно. Это постоянный вызов для специалистов службы. Например, одну из таких нетипичных вакансий удалось трудоустроить специалистам Львовской областной службы занятости, а именно гидрогеолога от ООО "Трускавецкие минеральные воды", — отметили в Центре занятости.

Там также подчеркнули, что все вакансии, с которыми специалисты Службы занятости работают, проходят тщательный мониторинг соответствия содержания требованиям украинского законодательства. В частности, возвращают на доработку работодателям вакансии, где есть заметные признаки дискриминации: по возрасту, полу, расе и другим признакам и убеждениям.

Также украинцам рассказали, что подать вакансию или разместить резюме можно на портале "Единый портал вакансий" самостоятельно через личный кабинет. Создать его можно по пошаговой инструкции.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине дважды повысится минимальная заработная плата согласно Государственному бюджету на 2024 год. Эксперты назвали реальные суммы, полученные работниками, после вычета налогов.

Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

работа
Госслужба занятости
профессии
рынок труда

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