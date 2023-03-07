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Роботодавці спустили програмістів з небес на землю: що змінилося на IT-ринку у лютому

7 березня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок праці — що змінилося на IT-ринку у лютому
Лютий був не найкращим місяцем для вітчизняної ІТ-сфери
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за рік від початку повномасштабної війни ринок праці стабілізувався, адже кількість вакансій зросла на 11%, до 66,2 тисячі, а кількість резюме впала на 8%, до 402 тисяч. Проте лютий був не найкращим місяцем для вітчизняної ІТ-галузі.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

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Яка зараз ситуація у сфері ІТ

За даними аналітиків, зараз найбільше роботу шукає молодь у віці від 16 до 24 років. Таких пошукачів майже удвічі більше, аніж у віковій категорії 25-35. У лютому була практично однакова кількість шукачів без досвіду та з досвідом 5+ років, свідчать дані Work ua.

Число наймів IT-фахівців у лютому підвищилось на 30% порівняно з попереднім місяцем — 1154 прийнятих оферів. Показник повернувся до рівня минулого року.

За рештою показників лютий був не найкращим місяцем для української ІТ-галузі:

  • компанії опублікували на порталі 13,57 тис. вакансій, що на понад 1 тис.менше, ніж попереднього місяця;
  • заробітні плати у наймах найдосвідченіших фахівців (понад п'ять років) впали у порівнянні з лютим минулого року.

Які зарплати зараз пропонують IT-фахівцям

  • Senior hands-on team lead: 290 тис. – 360 тис. грн.
  • Solution architect: 150 тис. – 250 тис. грн.
  • Frontend-розробник (Vue.js, Typescript, SPA): 185 тис. – 200 тис. грн.
  • C++ Graphics Developer: 151,2 тис. – 169,2 тис. грн.
  • Розробник (Python, Full Stack): 120 тис.  грн.
  • Програміст 1C (Senior): 80 тис. – 100 тис. грн.
  • PHP developer: 64 тис. грн.
  • Інженер-розробник (Junior): 40 тис. грн.
  • Програміст 1С: 25 тис. грн.
  • Junior Laravel PHP developer: 20 тис. – 35 тис.  грн.
  • PHP developer: 18 тис. – 25 тис. грн.
  • PHP Laravel Back-End Developer (Strong Junior/Middle): 14 тис. – 30 тис. грн.

Робота програмістом під час війни

За оцінками експертів, в армії служать приблизно 7% IT-спеціалістів. Мобілізація одного Senior-розробника або Тeam lead (керівник команди розробки) може створити загрозу для всієї проєктної команди чи серйозно затримати роботу над проєктом.

"Якщо мобілізовано ключового фахівця, його замінити дуже важко... Клієнти, яким стає відомо про мобілізацію фахівців, зайнятих у їхніх проєктах, значно обережніше планують нові проєкти з українськими командами", - розповідають ЗМІ аналітики.

Бронювання ключових програмістів від мобілізації має важливе значення. Хоч процедура не до кінця відповідає специфіці IT-галузі, оскільки не поширюється на гіг-контракторів та ФОПів, які становлять 88% українських IT-фахівців. Тобто, забронювати можна лише працівників, які оформлені у штаті.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

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