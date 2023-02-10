Ринок праці — які вакансії пропонують роботодавці у січні

В Україні різко зросла кількість вакансій: кого шукають роботодавці
На українському ринку праці у січні 2023 року різко зросла кількість вакансій. Найбільше шукають працівників у п'яти сферах.
Про це повідомляє один із популярних кадрових порталів.
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Динаміка відновлення на ринку праці
Зазначається, що на початку року українські компанії розмістили на порталі з пошуку кадрів близько 60 тисяч пропозицій роботи. Показник набагато кращий, ніж було минулого року, коли зафіксували падіння -8%. Зараз намітився позитивний тренд — зростання на 10%
Найбільш значну динаміку відновлення порівняно з груднем продемонстрували такі регіони:
- Одеський — 26%;
- Хмельницький — 23%;
- Харківський — 20%;
- Сумський — 19%;
- Кіровоградський — 18%.
Примітно, що на заході компанії розміщували пропозиції роботи у січні 2023-го більше, ніж було торік цього місяця. Позитивна динаміка і в центрі та на півдні країни: відновлення становить 50-60% від довоєнного рівня.
Яких працівників активно шукають
У зв'язку з тим, що взимку агробізнес вже почав готуватися до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону, у цій сфері з'явилося найбільше вакансій — більше на 33%.
У п'ятірці категорій з найбільшим приростом вакансій:
- "Бухгалтерія, аудит" — більше на 24%,
- "Нерухомість" — на 22%,
- "Управління персоналом, HR" — на 21%,
- "Краса, фітнес, спорт" — на 19%.
Як змінилися зарплати у січні
За даними аналітиків, на 9,37% роботодавці підвищили заробітні плати у сфері "Управління персоналом та HR", на 6,67% — у галузі "Телекомунікації та зв'язок", на 5,26% — фахівцям "Бухгалтерія та аудит", 3,33% — страхування, на 3,31% — у "Роздрібній торгівлі".
Нагадаємо, в Україні та Європі зросла кількість вакансій для фахівців в IT-сфері. На 15% більше пропонували такої роботи у третьому кварталі порівняно з другим. Рекорд кварталу — вакансія від компанії Optiver, яка шукає фахівців на позицію Junior Software Engineer з релокейтом в Амстердам і готова платити 16 тис. доларів.
Також ми писали, що для українців створили сайт Svitlospot, завдяки якому можна дізнатися про місця, облаштовані для віддаленої роботи. Творцями порталу виступили українські IT-фахівці.