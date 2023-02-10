Ринок праці — які вакансії пропонують роботодавці у січні

Найбільше шукають працівників п'яти сфер

На українському ринку праці у січні 2023 року різко зросла кількість вакансій. Найбільше шукають працівників у п'яти сферах.

Про це повідомляє один із популярних кадрових порталів.

Динаміка відновлення на ринку праці

Зазначається, що на початку року українські компанії розмістили на порталі з пошуку кадрів близько 60 тисяч пропозицій роботи. Показник набагато кращий, ніж було минулого року, коли зафіксували падіння -8%. Зараз намітився позитивний тренд — зростання на 10%

Найбільш значну динаміку відновлення порівняно з груднем продемонстрували такі регіони:

Одеський — 26%;

Хмельницький — 23%;

Харківський — 20%;

Сумський — 19%;

Кіровоградський — 18%.

Примітно, що на заході компанії розміщували пропозиції роботи у січні 2023-го більше, ніж було торік цього місяця. Позитивна динаміка і в центрі та на півдні країни: відновлення становить 50-60% від довоєнного рівня.

Яких працівників активно шукають

У зв'язку з тим, що взимку агробізнес вже почав готуватися до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону, у цій сфері з'явилося найбільше вакансій — більше на 33%.

У п'ятірці категорій з найбільшим приростом вакансій:

"Бухгалтерія, аудит" — більше на 24%,

"Нерухомість" — на 22%,

"Управління персоналом, HR" — на 21%,

"Краса, фітнес, спорт" — на 19%.

Як змінилися зарплати у січні

За даними аналітиків, на 9,37% роботодавці підвищили заробітні плати у сфері "Управління персоналом та HR", на 6,67% — у галузі "Телекомунікації та зв'язок", на 5,26% — фахівцям "Бухгалтерія та аудит", 3,33% — страхування, на 3,31% — у "Роздрібній торгівлі".

Нагадаємо, в Україні та Європі зросла кількість вакансій для фахівців в IT-сфері. На 15% більше пропонували такої роботи у третьому кварталі порівняно з другим. Рекорд кварталу — вакансія від компанії Optiver, яка шукає фахівців на позицію Junior Software Engineer з релокейтом в Амстердам і готова платити 16 тис. доларів.

Також ми писали, що для українців створили сайт Svitlospot, завдяки якому можна дізнатися про місця, облаштовані для віддаленої роботи. Творцями порталу виступили українські IT-фахівці.