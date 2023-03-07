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Работодатели спустили программистов с небес на землю: что изменилось на IT-рынке в феврале

7 марта 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок труда — что изменилось на IT-рынке в феврале
Февраль был не лучшим месяцем для отечественной ІТ-сферы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за год с начала полномасштабной войны рынок труда стабилизировался, ведь количество вакансий выросло на 11%, до 66,2 тысяч, а количество резюме упало на 8%, до 402 тысяч. Однако февраль был не лучшим месяцем для отечественной ІТ-отрасли.

Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на информацию сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Оpendatabot.

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Какая сейчас ситуация в сфере ІТ

По данным аналитиков, сейчас больше всего работу ищет молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Таких поисковиков почти вдвое больше, чем в возрастной категории 25-35. В феврале было практически одинаковое количество соискателей без опыта и опыта 5+ лет, свидетельствуют данные Work ua.

Число наемов IT-специалистов в феврале повысилось на 30% по сравнению с предыдущим месяцем — 1154 принятых офер. Показатель вернулся к уровню прошлого года.

По остальным показателям февраль был не лучшим месяцем для украинской ІТ-отрасли:

  • компании опубликовали на портале 13,57 тыс. вакансий, что более чем на 1 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце;
  • заработные платы в найме наиболее опытных специалистов (более пяти лет) упали по сравнению с февралем прошлого года.

Какие зарплаты сейчас предлагают IT-специалистам

  • Senior hands-on team lead: 290 тыс. – 360 тыс. грн.
  • Solution architect: 150 тыс. – 250 тыс. грн.
  • Frontend-разработчик (Vue.js, Typescript, SPA): 185 тыс. – 200 тыс. грн.
  • C++ Graphics Developer: 151,2 тыс. – 169,2 тыс. грн.
  • Разработчик (Python, Full Stack): 120 тыс. грн.
  • Программист 1C (Senior): 80 тыс. – 100 тыс. грн.
  • PHP developer: 64 тыс. грн.
  • Инженер-разработчик (Junior): 40 тыс. грн.
  • Программист 1С: 25 тыс. грн.
  • Junior Laravel PHP developer: 20 тыс. – 35 тыс. грн.
  • PHP developer: 18 тыс. – 25 тыс. грн.
  • PHP Laravel Back-End Developer (Strong Junior/Middle): 14 тыс. – 30 тыс. грн.

Работа программистом во время войны

По оценкам экспертов, в армии служат около 7% IT-специалистов. Мобилизация одного Senior-разработчика или Team Lead (руководитель команды разработки) может создать угрозу для всей проектной команды или серьезно задержать работу над проектом.

"Если мобилизован ключевой специалист, его заменить очень трудно... Клиенты, которым становится известно о мобилизации специалистов, занятых в их проектах, гораздо осторожнее планируют новые проекты с украинскими командами", рассказывают СМИ аналитики.

Бронирование ключевых программистов от мобилизации имеет немаловажное значение. Хотя процедура не до конца соответствует специфике IT-отрасли, поскольку не распространяется на гиг-контракторов и ФЛП, которые составляют 88% украинских IT-специалистов. То есть забронировать можно только работников, оформленных в штате.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

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