Росія націоналізувала у Криму близько 700 українських об'єктів
У тимчасово окупованому Криму націоналізували близько 700 об'єктів українських олігархів, політиків та бізнесменів. Відомо, що це торкнулося Сергія Тарути, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова та Арсенія Яценюка.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву "голови держради" Криму Володимира Константинова.
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"Загалом у Криму націоналізовано вже близько 700 об'єктів рухомого та нерухомого майна, які належали громадянам України, а також недружніх держав, які підтримують режим Зеленського", — сказав Константинов.
Він заявив, що виявити майно олігархів було складно через те, що вони "ховалися за різними афілійованими структурами".
До переліку націоналізації потрапило майно 12 українських банків і футбольного клубу "Динамо Київ".
Нагадаємо, окупаційна влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо росії недружні дії". До переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.
Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The Washington Post, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас до літа Україна повинна повернути собі Крим.