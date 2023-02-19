Россия национализировала в Крыму около 700 украинских объектов

В список попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев"

Во временно оккупированном Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Известно, что это коснулось Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление "главы госсовета" Крыма Владимира Константинова.

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"В общей сложности в Крыму национализировано уже около 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших гражданам Украины, а также недружественных государств, поддерживающих режим Зеленского", — сказал Константинов.

Он заявил, что выявить имущество олигархов было сложно из-за того, что они "прятались за разными аффилированными структурами".

В список национализации попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".

Напомним, оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении россии недружественные действия". В список вошли около 500 объектов недвижимости.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.