Россия национализировала в Крыму около 700 украинских объектов
Во временно оккупированном Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Известно, что это коснулось Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление "главы госсовета" Крыма Владимира Константинова.
-
В Черном море россия держит ракетоносители, но "Калибров" не хватает, — Гуменюк
-
Кадыров отверг предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против минобороны рф, — ISW
-
Танцы с кувалдой: пропагандисты рф хотят показать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне
-
ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов за сутки: общие потери противника по состоянию на 19 февраля
-
Израиль нанес авиаудар по центру Дамаска: 15 человек погибли
-
Самолетом в Грецию: Данченко перевез на лечение АЕК
-
Ни поесть, ни помыться: в Крыму родственники российских солдат массово жалуются на их обеспечение
-
Китай хочет незаметно оказывать нелетальную военную помощь россии для войны против Украины, — СМИ
-
Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП
-
Облачно, но без осадков: какой будет погода в Одессе и области сегодня
Подробности
"В общей сложности в Крыму национализировано уже около 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших гражданам Украины, а также недружественных государств, поддерживающих режим Зеленского", — сказал Константинов.
Он заявил, что выявить имущество олигархов было сложно из-за того, что они "прятались за разными аффилированными структурами".
В список национализации попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".
Напомним, оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении россии недружественные действия". В список вошли около 500 объектов недвижимости.
Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.