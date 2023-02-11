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Росія назавжди втратила газовий ринок у Європі, — Financial Times

11 лютого 2023 13:14
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Газ росії — Європа може не повернутися до експорту російського енергоресурсу
Країна-агресор втратить важелі впливу на країни Європи
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Росії після розв'язаної війни в Україні можуть назавжди закрити двері на ринок Європи для експорту газу. А для того, щоб збудувати достатню кількість трубопроводів в країнах Азії, знадобиться щонайменше десять років.

Про це розповів П'єр Андюран, трейдер фірми Andurand Capital, яка керує активами на суму 1,4 млрд доларів, для Financial Times.

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Так, за словами Андюрана, після різкого скорочення експорту газу у відповідь на військову агресію росії проти України Європа, ймовірно, вже не повернеться до закупівель російських енергоресурсів.

Європейські країни швидко вчаться жити без російського газу. Хоч у серпні стався стрибок цін на газ до 300 євро за МВтч, однак за останні місяці цифра впала до 50 євро за МВтч.

"Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі були вкрай погані для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня", — розповів він.

Після здобуття незалежності від російських енергоресурсів — країни Європа навряд чи захочуть повертатися до неї. Відтак, росія втратить найбільшого покупця та важелі впливу.

"Росія назавжди втратила свого найбільшого покупця і знадобиться не менше десяти років, щоб побудувати достатню кількість трубопроводів в Азію", — припускає він.

За його словами, щойно Китай стане єдиним покупцем російського газу, Пекін зможе визначати його вартість.

Відповідно до даних Київської школи економіки, у результаті санкцій у 2023 році доходи росії від експорту енергоресурсів знизяться на 50% порівняно з минулим роком, до 40 млрд доларів за квартал.

Нагадаємо, скорочення доходів від нафти та природного газу відбулося на тлі західних санкцій щодо експорту нафти та нафтопродуктів. Обсяг прибутку москви від продажу нафти та газу минулого місяця скоротилися, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2022 року, на 46%. Падіння доходів відбулося через зниження котирувань цін на нафту та зменшення обсягів експорту газу.

За прогнозами аналітиків, активізація зусиль щодо прискорення енергопереходу та забезпечення енергобезпеки стимулюватиме новий цикл зростання інвестицій у постачання нафти, природного газу, відновлюваної енергії та металів, які критично важливі для електрифікації.

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