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Россия навсегда потеряла газовый рынок в Европе, — Financial Times

11 февраля 2023 13:14
lis.jpg - Ксения Лисновская
Газ россии — Европа может не вернуться к экспорту российского энергоресурса
Страна-агрессор потеряет рычаги влияния на страны Европы.
lis.jpg - Ксения Лисновская

России после развязанной войны в Украине могут навсегда закрыть двери на рынок Европы для экспорта газа. А для того, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в странах Азии, понадобится минимум десять лет.

Об этом рассказал Пьер Андюран, трейдер фирмы Andurand Capital, управляющей активами на сумму 1,4 млрд долларов, для Financial Times.

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Так, по словам Андюрана, после резкого сокращения экспорта газа в ответ на военную агрессию россии против Украины Европа, вероятно, уже не вернется к закупкам российских энергоресурсов.

Европейские страны быстро учатся жить без российского газа. Хоть в августе произошел скачок цен на газ до 300 евро за МВтч, однако за последние месяцы цифра упала до 50 евро за МВтч.

"Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были крайне плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню", — рассказал он.

После обретения независимости от российских энергоресурсов — страны Европа вряд ли захотят возвращаться к ней. Следовательно, россия потеряет крупнейшего покупателя и рычаги влияния.

"Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя и понадобится не менее десяти лет, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в Азию", — предполагает он.

По его словам, как только Китай станет единственным покупателем российского газа, Пекин сможет определять его стоимость.

Согласно данным Киевской школы экономики, в результате санкций в 2023 году доходы россии от экспорта энергоресурсов снизятся на 50% по сравнению с прошлым годом, до 40 млрд долларов в квартал.

Напомним, в рф сокращение доходов от нефти и природного газа произошло на фоне западных санкций по экспорту нефти и нефтепродуктов. Объемы прибыли москвы от продажи нефти и газа в прошлом месяце сократились, если сравнивать с аналогичным месяцем 2022 года, на 46%. Падение доходов произошло из-за снижения котировок цен на нефть и уменьшения объемов экспорта газа.

По прогнозам аналитиков, активизация усилий по ускорению энергоперехода и обеспечению энергобезопасности будет стимулировать новый цикл роста инвестиций в поставку нефти, природного газа, возобновляемой энергии и металлов, критически важных для электрификации.

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