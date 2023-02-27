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Росія припинила постачання нафти до Польщі: що відомо

27 лютого 2023 16:34
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія припинила постачання нафти до Польщі: що відомо
Польщі більше не отримує нафту нафтопроводом "Дружба"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Потоки нафти з росії до Польщі зупинилися. Це сталося після того, як російський нафтопровідний оператор "Транснефть" не отримав документів, необхідних для пропуску нафти з країни. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Причини зупинки потоків нафти

Як заявив представник "Транснефти" Ігор Дьомін, російський виробник нафти, яка мала бути доставлена до Польщі в останні дні лютого, не надіслав замовлення на відвантаження та оплату за транзит. 

За його словами, графік завантаження оператора трубопроводу також було змінено, щоб унеможливити потоки на польські нафтопереробні заводи.

Для постачання нафти на закордонні ринки "Транснефти" потрібен план експорту, затверджений Міненерго Росії, та замовлення на відвантаження від нафтовидобувачів. За словами Дьоміна, згідно з початковим експортним планом, постачання російської нафти до Польщі було заплановано на останню декаду лютого. 

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю припинити купувати нафту в країні. Але без офіційних європейських санкцій Варшава не змогла розірвати єдиний контракт з російським постачальником, що залишився. Компанія Orlen, зареєстрована у Варшаві, заявила, що зупинка "Дружби", до якої вона підготувалася, не вплине на споживачів.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Тільки 10% сировини надходило з росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це результат диверсифікації, яку ми проводили останніми роками", – написав голова PKN Orlen Даніель Обайтек.

При цьому південна ділянка "Дружби", яка постачає нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини, у суботу, 26 лютого, працювала у звичайному режимі.

Відмова від російської нафти

25 лютого найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen припинила прийом нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба". 

PKN Orlen вирішила не продовжувати контракт, що минув минулого місяця, з російським нафтовим гігантом ПАТ "Роснефть". Ще діє договір постачання з ПАТ "Татнафта".

На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна поспішила скоротити імпорт через вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій. 

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