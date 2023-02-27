Россия прекратила поставки нефти в Польшу: что известно

Польши больше не получает нефть по нефтепроводу "Дружба"

Потоки нефти из россии в Польшу остановились. Это случилось после того, как российский нефтепроводный оператор "Транснефть" не получил документов, нужных для пропуска нефти из страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причины остановки потоков нефти

Как заявил представитель "Транснефти" Игорь Демин, российский производитель нефти, которая должна была быть доставлена в Польшу в последние дни февраля, не послал заказ на отгрузку и оплату за транзит.

По его словам, график загрузки оператора трубопровода также был изменен, чтобы сделать невозможным потоки на польские нефтеперерабатывающие заводы.

Для поставки нефти на зарубежные рынки "Транснефти" требуется план экспорта, утвержденный минэнерго россии, и заказ на отгрузку от нефтедобытчиков. По словам Демина, согласно первоначальному экспортному плану, поставки российской нефти в Польшу были запланированы на последнюю декаду февраля.

Польша неоднократно заявляла, что намерена полностью прекратить покупать нефть в стране. Но без официальных европейских санкций Варшава не смогла расторгнуть единый контракт с оставшимся российским поставщиком. Компания Orlen, зарегистрированная в Варшаве, заявила, что остановка "Дружбы", к которой она подготовилась, не повлияет на потребителей.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из россии, и мы заменим ее нефтью по другим направлениям. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", — написал глава PKN Orlen Даниэль Обайтек.

При этом южный участок "Дружбы", поставляющий нефть в Венгрию, Чехию и Словакию, в субботу, 26 февраля, работал в обычном режиме.

Отказ от российской нефти

25 февраля крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen прекратила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба".

PKN Orlen решила не продлевать прошедший в прошлом месяце контракт с российским нефтяным гигантом ПАО "Роснефть". Еще действует договор поставки с ПАО "Татнефть".

На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна поспешила сократить импорт из-за вторжения рф в Украину.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что россия перегружает нефть у побережья Греции в обход санкций.