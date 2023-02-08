Росія продовжила з Білоруссю газовий контракт - що відомо

У контракті прописана орієнтовна вартість ресурсу, про яку домовились сторони

Російська газова компанія "Газпром" продовжила угоду з Білоруссю про постачання природного газу на період 2023-2025 роки. Також у контракті прописана орієнтовна вартість ресурсу, про яку домовились сторони.

Про це повідомив пресцентр "Газпром".

Деталі газового контракту

Як зазначається, орієнтовна вартість "блакитного палива" до 2026 року становитиме 250 млрд російських рублів у річному вимірі (3,5 млрд доларів). Сума за транспортування газу через білоруську територію становитиме 12 млрд рублів щороку.

За інформацією російської преси, відповідну угоду сторони обговорили в рамках зустрічі президентів обох країн у Мінську наприкінці минулого року. Тоді вони домовилися пролонгувати газову угоду, як заявили, на "вигідних умовах", проте деталі не уточнили.

Білорусь багато років економічно залежить від росії, проте за це користується дешевим газом з боку москви. До війни президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів відвідував кремль, щоб погодити ще нижчу вартість газу.

На тлі європейських та західних санкцій росія намагається збути газ на тих ринки, які ще доступні їй.

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Європейська рада встановила два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії, з 5 лютого.

У Міжнародній енергетичній агенції (МЕА) розповіли, що на тлі санкцій щодо нафти впали прибутки росії від експорту. Обсяг скорочення за рік становить 30%.

Додамо, попри санкції проти росії за розв'язану війну в Україні, деякі країни продовжують купувати російську нафту. Так, у січні 2023 року найбільшими імпортерами стали Індія та Китай.

Нагадаємо, у росії обсяг дефіциту державного бюджету за результатом січня поточного року зафіксовано на рівні 1,76 трильйона рублів (близько 25 мільярдів доларів). У порівнянні з 2022 роком доходи знизилися на 35%, а витрати зросли на 59%.