Россия продлила с Беларусью газовый контракт – что известно

В контракте прописана ориентировочная стоимость ресурса, о которой договорились стороны

Российская газовая компания "Газпром" продлила соглашение с Беларусью о поставках природного газа на период 2023-2025 годы. Также в контракте прописана ориентировочная стоимость ресурса, о которой договорились стороны.

Об этом сообщил пресс-центр "Газпром".

Детали газового контракта

Как отмечается, ориентировочная стоимость "голубого топлива" до 2026 года составит 250 млрд российских рублей в годовом исчислении (3,5 млрд долларов). Сумма за транспортировку газа через белорусскую территорию составит 12 млрд рублей ежегодно.

По информации российской прессы, соответствующее соглашение стороны обсудили в рамках встречи президентов обеих стран в Минске в конце прошлого года. Тогда они договорились пролонгировать газовое соглашение, как заявили, "на выгодных условиях", однако детали не уточнили.

Беларусь много лет экономически зависит от россии, однако за это пользуется дешевым газом со стороны москвы. До войны президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз посещал кремль, чтобы согласовать еще более низкую стоимость газа.

На фоне европейских и западных санкций россия пытается сбыть газ на рынки, которые еще доступны ей.

Больше об энергоресурсах рф

Европейский совет установил два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии, с 5 февраля.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) рассказали, что на фоне санкций в отношении нефти упали доходы россии от экспорта. Объем сокращения за год составляет 30%.

Добавим, что, несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 г. крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.

Напомним, в россии объем дефицита государственного бюджета по результатам января текущего года зафиксирован на уровне 1,76 триллиона рублей (около 25 миллиардов долларов). По сравнению с 2022 годом доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%.