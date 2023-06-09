Росія продовжує перешкоджати експорту зерна з України, — британська розвідка
Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри діючу зернову угоду. Таким чином, росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Росія продовжує заважати
За інформацією британської розвідки, попри продовження Чорноморської зернової ініціативи 17 травня терміном на 60 днів Росія, скоріш за все, продовжує перешкоджати експорту зерна з України.
Росіяни навмисно сповільнюють перевірки і активно блокують деякі судна з українським зерном.
Так, зазначили у британському військовому відомстві, зараз перевіряються одне-два судна за день, тоді як восени 2022 року за цей же проміжок часу перевіряли шість-вісім.
Імовірно, подібна практика буде тривати до кінця нинішнього терміну, тобто до середини липня.
Навіщо це росіянам
За версією британських аналітиків, окупанти хочуть домогтися відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, за допомогою якого Росія експортує свій аміак.
Втім, ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був обстріляний росіянами і пошкоджений, тож працювати зараз він не може.
Нагадаємо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.