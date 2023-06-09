Росія продовжує перешкоджати експорту зерна з України, — британська розвідка

Процес завантаження зерна. Фото: "Голос України"

Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри діючу зернову угоду. Таким чином, росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Росія продовжує заважати

За інформацією британської розвідки, попри продовження Чорноморської зернової ініціативи 17 травня терміном на 60 днів Росія, скоріш за все, продовжує перешкоджати експорту зерна з України.

Росіяни навмисно сповільнюють перевірки і активно блокують деякі судна з українським зерном.

Так, зазначили у британському військовому відомстві, зараз перевіряються одне-два судна за день, тоді як восени 2022 року за цей же проміжок часу перевіряли шість-вісім.

Імовірно, подібна практика буде тривати до кінця нинішнього терміну, тобто до середини липня.

Навіщо це росіянам

За версією британських аналітиків, окупанти хочуть домогтися відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, за допомогою якого Росія експортує свій аміак.

Втім, ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був обстріляний росіянами і пошкоджений, тож працювати зараз він не може.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.