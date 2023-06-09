Россия продолжает препятствовать экспорту зерна из Украины, — британская разведка

Процесс загрузки зерна. Фото: "Голос Украины"

Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом, россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Россия продолжает мешать

По информации британской разведки, несмотря на продление Черноморской зерновой инициативы 17 мая сроком на 60 дней, Россия, скорее всего, продолжает препятствовать экспорту зерна из Украины.

Россияне намеренно замедляют проверки и активно блокируют некоторые суда с украинским зерном.

Так, отметили в британском военном ведомстве, сейчас проверяются одно-два судна в день, тогда как осенью 2022 года за этот же промежуток времени проверяли шесть-восемь.

Вероятно, подобная практика продлится до конца нынешнего срока, то есть до середины июля.

Зачем это россиянам

По версии британских аналитиков, оккупанты хотят добиться возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, с помощью которого Россия экспортирует свой аммиак.

Впрочем, ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был обстрелян россиянами и поврежден, так что работать сейчас он не может.

Напомним, замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.