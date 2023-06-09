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Россия продолжает препятствовать экспорту зерна из Украины, — британская разведка

9 июня 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия продолжает препятствовать экспорту зерна из Украины, — британская разведка
Процесс загрузки зерна. Фото: "Голос Украины"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом, россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, несмотря на продление Черноморской зерновой инициативы 17 мая сроком на 60 дней, Россия, скорее всего, продолжает препятствовать экспорту зерна из Украины.

Россияне намеренно замедляют проверки и активно блокируют некоторые суда с украинским зерном.

Так, отметили в британском военном ведомстве, сейчас проверяются одно-два судна в день, тогда как осенью 2022 года за этот же промежуток времени проверяли шесть-восемь.

Вероятно, подобная практика продлится до конца нынешнего срока, то есть до середины июля.

Зачем это россиянам

По версии британских аналитиков, оккупанты хотят добиться возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, с помощью которого Россия экспортирует свой аммиак.

Впрочем, ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был обстрелян россиянами и поврежден, так что работать сейчас он не может.

Напомним, замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.

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