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Зерновий коридор: у Мінагро розповіли про вплив ситуації з Каховською ГЕС

9 червня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зерновий коридор — у Мінагро розповіли про вплив ситуації з Каховською ГЕС
Перевезення українського зерна. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ситуація із Каховською ГЕС прямо не порушить функціонування зернового коридору. Зокрема, йдеться про відвантаження продовольства.

Про це розповів заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

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Ризики для зернового коридору

За словами Висоцького, до зернової ініціативи не була долучена портова інфраструктура Миколаєва й Херсона. Тому фізичних перешкод немає, окрім потенційних ризиків забруднення.

"Якщо дивитися, чи катастрофа на Каховській ГЕС якось впливає на зерновий коридор і роботу портових терміналів чи відвантаження, то такого прямого впливу немає", — повідомив посадовець.

Заступник міністра зауважив, що зерновий коридор не може системно працювати через блокування з боку РФ. Через це обсяги, які мали бути відвантажені у травні-червні з портів, не виконані.

Він розповів про так званий "план Б" щодо зернової ініціативи — є ухвалене рішення уряду. У держбюджеті закладені 20 млрд грн страхових потенційних виплат — для страховки від держави для власників суден, оскільки їм складно під час війни одержати страховки від міжнародних контрагентів. Тому планують запустити відповідну страховку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE публікували прогнози еколога Олександра Соколенка щодо наслідків через Каховську катастрофу.

Також ми писали, що росіяни підірвали не тільки греблю, а також турбіни та генератори Каховської ГЕС. Лише ці збитки обійдуться у щонайменше один мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення самої греблі.

Президент України опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. 

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