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Росія стала головним постачальником нафти до Індії

19 квітня 2024 12:04
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Ірина Шпак
редактор
РФ стала головним постачальником нафти до Індії
Балкери поблизу портового міста Находка, РФ. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Російська Федерація стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році. Тим самим вони потіснили ринкову частку виробників Близького Сходу та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до історичного мінімуму.

Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомляє агентство, Індія почала скуповувати російську нафту, що продається зі знижкою, після того, як західні країни відмовилися від закупівель та наклали санкції на РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. В результаті Росія стала головним постачальником для третього за величиною імпортера нафти у світі.

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Основні постачальники сирої нафти в Індію. Джерело: Reuters 

Нью-Делі продовжує купувати російську нафту, попри проблеми, спричинені низкою санкцій, спрямованих на зменшення доходів РФ від продажу нафти для фінансування війни в Україні.

Росія — союзник ОПЕК, але вона поглинула частку індійської нафти, що постачається ключовими виробниками ОПЕК на Близькому Сході.

У повідомленні сказано, що на російську нафту припадало близько 35% від загального імпорту нафти в Індії, який становив 4,7 мільйона барелів на добу (б/д) у фінансовому році, що завершився 31 березня, порівняно з 22% рік тому.

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Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію впала до рекордно низького рівня. Джерело: Reuters 

Індія імпортувала 1,64 млн барелів на добу російської нафти в 2023/2024 фінансовому році, що приблизно на 57% більше, ніж у попередньому році, свідчать дані.

Це збільшило частку нафти з Росії, Казахстану та Азербайджану, членів Співдружності Незалежних Держав (СНД), в індійському імпорті до 39% у 2023/24 році з 26% роком раніше. І навпаки, частка близькосхідної нафти в індійському імпорті впала до історичного мінімуму — 46% з 55%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, країни Великої Сімки, до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту. Гранична межа цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель діє з грудня 2022 року. Країни, які приєдналися до цього ембарго, забороняють логістичним та іноземним компаніям перевозити російську сировину, якщо вона поставляється за ціною, вищою за встановлену межу.

Ми також писали, що російська мідна компанія та китайські фірми торгують новими мідними рулонами, замаскованими під металобрухт, щоб уникнути податків та обійти західні санкції, накладені на Російську Федерацію за вторгнення в Україну. Після запровадження обмежень США у лютому 2022 року Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари.

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