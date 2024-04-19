РФ стала главным поставщиком нефти в Индию

Балкеры вблизи портового города Находка, РФ. Фото: Reuters

Российская Федерация стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.

Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщает агентство, Индия начала скупать продающуюся со скидкой российскую нефть после того, как западные страны отказались от закупок и наложили санкции на РФ после полномасштабного вторжения в Украину. В результате Россия стала главным поставщиком третьего по величине импортера нефти в мире.

Главные поставщики сырой нефти в Индию. Источник: Reuters

Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть, несмотря на проблемы, вызванные рядом санкций, направленных на уменьшение доходов РФ от продажи нефти для финансирования войны в Украине.

Россия — союзник ОПЕК, но она поглотила долю индийской нефти, поставляемую ключевыми производителями ОПЕК на Ближнем Востоке.

В сообщении сказано, что на российскую нефть приходилось около 35% от общего импорта нефти в Индию, который составил 4,7 миллиона баррелей в сутки (б/д) в завершившемся 31 марта финансовом году по сравнению с 22% год назад.

Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию упала до рекордно низкого уровня. Источник: Reuters

Индия импортировала 1,64 млн баррелей в сутки российской нефти в 2023/2024 финансовом году, что примерно на 57% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные.

Это увеличило долю нефти из России, Казахстана и Азербайджана, членов Содружества Независимых Государств (СНГ), в индийском импорте до 39% в 2023/24 году с 26% годом ранее. И наоборот, доля ближневосточной нефти в индийском импорте упала до исторического минимума — 46% из 55%.

Что еще нужно знать

Напомним, страны Великой Семерки, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть. Предельный предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года. Присоединившиеся к этому эмбарго страны запрещают логистическим и иностранным компаниям перевозить российское сырье, если оно поставляется по цене выше установленного предела.

Мы также писали, что российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на Российскую Федерацию за вторжение в Украину. После введения ограничений США в феврале 2022 года Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары.