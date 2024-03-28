Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту — як саме arrow

Країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту — як саме

28 березня 2024 11:35
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У США заявили про можливе посилення обмеження цін на російську нафту
Видобуток нафти. Фото: bizjournals.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Країни Великої Сімки, до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту. гранична межа цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель діє з грудня 2022 року. Країни, які приєдналися до цього ембарго, забороняють логістичним та іноземним компаніям перевозити російську сировину, якщо вона поставляється за ціною вищою за встановлену межу.

Про нове обмеження цін на "чорне золото" з РФ повідомляють РосЗМІ, посилаючись на заяву помічника держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайатта.

Читайте також:

Як саме країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту

За словами Пайатта, США та їхні партнери продовжують докладати зусиль щодо позбавлення Росії доходів від продажу сировини. В рамках цього вжиті такі заходи, як запровадження обмежень щодо судноплавних компаній і танкерів, а також щодо російських енергетичних проєктів.

Американський чиновник додав, що посилення цих санкцій наразі є предметом обговорення країнами G7.

"Будуть додаткові рестрикції", — пообіцяв Пайатт.

Він заявив, що американська влада збирається посилювати санкційний режим щодо Росії та "примушувати до дотримання" чинних обмежувальних заходів треті країни.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі закликали відмовитися від російського ядерного палива.  Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із закликом збільшити термін експлуатації наявних атомних електростанцій на території Європи. Вона зазначила, що такі станції є доступним джерелом електроенергії з низьким рівнем викидів вуглекислого газу.

Також ми писали, що у ЄС знову не змогли передати заморожені активи Росії на ЗСУ. Деякі західні банки виступають проти пропозиції Євросоюзу щодо перерахування мільярдів євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

санкції проти Росії
санкції
G7
нафта
економіка
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ