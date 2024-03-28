У США заявили про можливе посилення обмеження цін на російську нафту

Видобуток нафти. Фото: bizjournals.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Країни Великої Сімки, до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту. гранична межа цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель діє з грудня 2022 року. Країни, які приєдналися до цього ембарго, забороняють логістичним та іноземним компаніям перевозити російську сировину, якщо вона поставляється за ціною вищою за встановлену межу.

Про нове обмеження цін на "чорне золото" з РФ повідомляють РосЗМІ, посилаючись на заяву помічника держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайатта.

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За словами Пайатта, США та їхні партнери продовжують докладати зусиль щодо позбавлення Росії доходів від продажу сировини. В рамках цього вжиті такі заходи, як запровадження обмежень щодо судноплавних компаній і танкерів, а також щодо російських енергетичних проєктів.

Американський чиновник додав, що посилення цих санкцій наразі є предметом обговорення країнами G7.

"Будуть додаткові рестрикції", — пообіцяв Пайатт.

Він заявив, що американська влада збирається посилювати санкційний режим щодо Росії та "примушувати до дотримання" чинних обмежувальних заходів треті країни.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі закликали відмовитися від російського ядерного палива. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із закликом збільшити термін експлуатації наявних атомних електростанцій на території Європи. Вона зазначила, що такі станції є доступним джерелом електроенергії з низьким рівнем викидів вуглекислого газу.

Також ми писали, що у ЄС знову не змогли передати заморожені активи Росії на ЗСУ. Деякі західні банки виступають проти пропозиції Євросоюзу щодо перерахування мільярдів євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів.