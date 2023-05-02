Росія в травні може відновити закупівлю іноземної валюти для держрезервів, — ЗМІ

Голова Центробанку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна. Фото: росЗМІ

Російська Федерація готується відновити закупівлю валюти для поповнення державних резервів. Доходи з продажу нафти нібито дозволяють зробити це уже в травні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Як стало відомо ЗМІ, Російська Федерація може відновити закупівлю іноземної валюти для поповнення державних резервів.

Підставою для такого кроку є зростання доходів від нафти, які стабілізують державну фінансову систему.

Коли розпочнеться процес закупівлі

Оскільки доходи від продажу енергоносіїв зараз перевищують цільовий рівень, то закупівлі можливі уже поточного місяця.

Згідно з даними Bloomberg Economics, рівень початкових обсягів закупівель сягатиме близько 200 млн доларів США в юаневому еквіваленті на місяць.

Китайська національна валюта є основним активом, який Росія може використовувати для проведення подібних операцій через санкції, накладені на російську економіку заходом.

Нагадаємо, у кінці квітня Росія захопила тимчасовий контроль над активами фінської енергетичної групи Fortum та її колишньої німецької дочірньої компанії Uniper. Таке рішення російської влади викликало занепокоєння щодо долі інших західних компаній у Росії.