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Росія в травні може відновити закупівлю іноземної валюти для держрезервів, — ЗМІ

2 травня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія в травні може відновити закупівлю іноземної валюти для держрезервів, — ЗМІ
Голова Центробанку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація готується відновити закупівлю валюти для поповнення державних резервів. Доходи з продажу нафти нібито дозволяють зробити це уже в травні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Як стало відомо ЗМІ, Російська Федерація може відновити закупівлю іноземної валюти для поповнення державних резервів.

Підставою для такого кроку є зростання доходів від нафти, які стабілізують державну фінансову систему.

Коли розпочнеться процес закупівлі

Оскільки доходи від продажу енергоносіїв зараз перевищують цільовий рівень, то закупівлі можливі уже поточного місяця.

Згідно з даними Bloomberg Economics, рівень початкових обсягів закупівель сягатиме близько 200 млн доларів США в юаневому еквіваленті на місяць.

Китайська національна валюта є основним активом, який Росія може використовувати для проведення подібних операцій через санкції, накладені на російську економіку заходом.

Нагадаємо, у кінці квітня Росія захопила тимчасовий контроль над активами фінської енергетичної групи Fortum та її колишньої німецької дочірньої компанії Uniper. Таке рішення російської влади викликало занепокоєння щодо долі інших західних компаній у Росії. 

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