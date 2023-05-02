Росія в травні може відновити закупівлю іноземної валюти для держрезервів, — ЗМІ
Російська Федерація готується відновити закупівлю валюти для поповнення державних резервів. Доходи з продажу нафти нібито дозволяють зробити це уже в травні.
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.
Росія знову купуватиме валюту
Як стало відомо ЗМІ, Російська Федерація може відновити закупівлю іноземної валюти для поповнення державних резервів.
Підставою для такого кроку є зростання доходів від нафти, які стабілізують державну фінансову систему.
Коли розпочнеться процес закупівлі
Оскільки доходи від продажу енергоносіїв зараз перевищують цільовий рівень, то закупівлі можливі уже поточного місяця.
Згідно з даними Bloomberg Economics, рівень початкових обсягів закупівель сягатиме близько 200 млн доларів США в юаневому еквіваленті на місяць.
Китайська національна валюта є основним активом, який Росія може використовувати для проведення подібних операцій через санкції, накладені на російську економіку заходом.
Нагадаємо, у кінці квітня Росія захопила тимчасовий контроль над активами фінської енергетичної групи Fortum та її колишньої німецької дочірньої компанії Uniper. Таке рішення російської влади викликало занепокоєння щодо долі інших західних компаній у Росії.