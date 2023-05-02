Россия в мае может возобновить закупку иностранной валюты для госрезервов, — СМИ

Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Фото: росСМИ

Российская Федерация готовится возобновить закупку валюты для пополнения государственных резервов. Доходы по продаже нефти якобы позволяют сделать это уже в мае.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Как стало известно СМИ, Российская Федерация может возобновить закупку иностранной валюты для пополнения государственных резервов.

Основанием для такого шага является рост доходов от нефти, стабилизирующих государственную финансовую систему.

Когда начнется процесс закупки

Поскольку доходы от продажи энергоносителей сейчас превышают целевой уровень, то закупки возможны уже в текущем месяце.

Согласно данным Bloomberg Economics, уровень начальных объемов закупок составит около 200 млн долларов США в юаневом эквиваленте в месяц.

Китайская национальная валюта является основным активом, который Россия может использовать для проведения подобных сделок из-за санкций, наложенных на российскую экономику Западом.

Напомним, в конце апреля Россия захватила временный контроль за активами финской энергетической группы Fortum и ее бывшей немецкой дочерней компании Uniper. Такое решение российских властей вызвало беспокойство по поводу судьбы других западных компаний в России.