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Росія входить у затяжну економічну кризу, на рф чекає нестача готівки, — ЗМІ

29 березня 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кремлівський мільярдер Олег Дерипаска, який пророкує рф проблеми з готівковими коштами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія сама загнала себе у ситуацію, коли вона наближається до статусу економічної колонії Китаю. В рф пророкують нестачу готівки і довгострокове падіння економіки.

Про це пише у своєму матеріалі видання The Wall Street Journal.

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Доходів не буде

Видання нагадала, що початку повномасштабної війни приніс росії несподівані доходи через зростання ціни на нафту і газ.

"Ті дні минули", — підкреслили у ЗМІ.

Зараз, коли війна триває, а санкції стають усе сильнішими — державні доходи рф постійно скорочуються.

В цілому економіка країни-агресора перейшла на траєкторію падіння. І це стосується довгострокової перспективи.

Курс долара і робоча сила

"Економіка росії входить у довгострокову регресію", — зазначила Олександра Прокопенко, колишня чиновниця Центрального банку рф, яка виїхала з країни незабаром після вторгнення.

У ЗМІ нагадали, що з листопада курс рубля щодо долара упав на 20%, а робоча сила скорочується, бо молодь або мобілізують на фронт, або вона тікає з країни від мобілізації.

Проблеми з готівкою

Мільярдер Олег Дерипаска заявив, що рф конче необхідні нові інвестиції.

"У наступному році грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", — наголосив він на економічній конференції.

Крім того, Дерипаска запевнив, що на росію чекає банальна нестача готівкових коштів.

Колонія Китаю

ЗМІ зазначає, що, втративши західний ринок, москва стає усе більш залежною від Китаю.

Таким чином, реалістичними стають давні побоювання рф — перетворитися на економічну колонію КНР.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що профіцит поточного платіжного балансу рф суттєво скорочується, а у цьому році він становитиме 63 млрд дол. (порівняно з 227 млрд у 2022 році) з перспективою падіння. 

Фото: Reuters

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