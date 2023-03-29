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Россия входит в затяжной экономический кризис, рф ждет нехватка наличных, — СМИ

29 марта 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кремлевский миллиардер Олег Дерипаска, предсказывающий россии проблемы с наличными средствами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россия сама загнала себя в ситуацию, когда она приближается к статусу экономической колонии Китая. В россии прочат нехватку наличных денег и долгосрочное падение экономики.

Об этом пишет в своем материале издание The Wall Street Journal.

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Доходов не будет

Издание напомнило, что начало полномасштабной войны принесло россии неожиданные доходы из-за роста цены на нефть и газ.

"Те дни прошли", — подчеркнули в СМИ.

Теперь, когда война продолжается, а санкции становятся все сильнее — государственные доходы россии постоянно сокращаются.

В целом экономика страны-агрессора перешла на траекторию падения. И это касается долгосрочной перспективы.

Курс доллара и рабочая сила

"Экономика россии входит в долгосрочную регрессию", — отметила Александра Прокопенко, бывшая чиновница Центрального банка России, уехавшая из страны вскоре после вторжения.

В СМИ напомнили, что с ноября курс рубля по отношению к доллару упал на 20%, а рабочая сила сокращается, потому что молодежь либо мобилизуют на фронт, либо она убегает из страны от мобилизации.

Проблемы с наличными

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что россии крайне необходимы новые инвестиции.

"В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", — подчеркнул он на экономической конференции.

Кроме того, Дерипаска заверил, что россию ожидает банальная нехватка наличных средств.

Колония Китая

СМИ отмечает, что потеряв западный рынок, москва становится все более зависимой от Китая.

Таким образом, реалистичными становятся давние опасения россии — превратиться в экономическую колонию КНР.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что профицит текущего платежного баланса россии существенно сокращается, а в этом году он будет составлять 63 млрд дол. (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой падения.

Фото: Reuters

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