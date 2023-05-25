Росія заблокувала роботу порту "Південний", — посол США

Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: google

Попри продовження роботи "зернового коридору" до 18 липня, Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі. Російська сторона не пропустила жодного судна до порту "Південний". Цікаво, що саме через нього РФ хоче відновити експорт їхнього аміаку.

Про це в Twitter повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов’язань. Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", — написала Бріджит Брінк.

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За тиждень роботи "зернового коридору" з 15 по 21 травня через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. тонн агропромислової продукції. Це на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, "зернову угоду", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжено до 18 липня. Наразі понад пів сотні суден стоять в черзі у Босфорі.

Тим часом зараз немає офіційних підтверджень того, що Миколаїв може приєднатися до "зернового коридору". Втім наразі відбувся певний прогрес у відкритті портів на Миколаївщині.