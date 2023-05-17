Зернову угоду розблоковано: Кубраков про терміни роботи

Перевірка зерна в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter

"Зернову угоду", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжено до 18 липня. Наразі понад півсотні суден стоять в черзі у Босфорі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Фото: Олександр Кубраков / facebook

"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді — Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони. Зазначу, що Зернова ініціатива була і є діючою, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів, до 18 липня", — зазначив Олександр Кубраков.

На сьогодні було відправлено вже 30,4 млн тонн агропродукції для задоволення світового попиту. Проте, з середини квітня Росія неправомірно почала обмежувати діяльність Ініціативи.

З травня фактично заблокувала її, відмовившись реєструвати новий флот та проводити інспекції суден, які направляються до українських портів. Зараз понад 70 суден очікують у територіальних водах Туреччини, а 90% з них готові доставити продукцію наших аграріїв до світового ринку.

В роботі над продовженням роботи "Зернової угоди" працювали Туреччина та ООН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підкреслив, що ця угода є життєво важливою для безперебійного постачання продовольства, в країни які цього потребують.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото:

Микола Тис / УНІАН

"Сподіваюся, що це рішення відповість інтересам усіх сторін. Ми продовжимо зусилля щодо виконання всіх умов домовленостей, а також зробимо кроки щодо подальшого її продовження", — сказав президент.

Зазначимо, на тлі заборони імпорту деякими країнами та блокування "зернового коридору" країною-агресоркою, український експорт зернових значно зменшився у травні. За останній тиждень жодне судно не прибуло в одеські порти на завантаження.